    Dos detenidos y más de una tonelada de droga decomisada y deja operativo en Calama

    Uno de los detenidos mantenía una prohibición de ingreso a Chile.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Más de una tonelada de droga incautada y dos sujetos detenidos dejó un operativo policial llevado a cabo por el O.S.7 de Carabineros en la comuna de Calama.

    El operativo se inició luego de que un vehículo que transportaba droga fuera interceptado por personal policial del Retén Inacaliri (F).

    De acuerdo a lo que detalló el General Cristian Montre, Jefe de Zona Antofagasta, "se intenta controlar a estas personas, estos deciden darse a la fuga, se inicia un seguimiento, el vehículo queda enterrado en la pampa, las personas se dan a la fuga y logramos la incautación de un total de 1.154 paquetes de marihuana, que dan cuenta de un total de 1.294 kilos 700 gramos de esta droga".

    A raíz de esto es que se originó una investigación la cual derivó en el allanamiento de tres inmuebles ubicados en la comuna de Calama, donde se logró la detención de dos ciudadanos de nacionalidad boliviana.

    De acuerdo a lo que detallaron las autoridades, uno de los detenidos corresponde a un hombre de 20 años, sin antecedentes penales y con situación migratoria regular, mientras que el segundo imputado, de 42 años, mantenía antecedentes policiales, y una prohibición de ingreso a Chile vigente por 25 años.

    “Se logró la incautación de cuatro vehículos, y aquí lo relevante es también que esto se suma a dos procedimientos más que se desarrollaron durante la semana, desarrollados por O.S.7 Antofagasta, que en una sola semana logramos hacer todo lo que se hizo en igual periodo durante el año 2025″, añadió el funcionario policial.

    Además explicó que “sumado a estas incautaciones de este procedimiento que les acabo de comentar, también es importante que se transportaban 226 frascos de ketamina líquida, que daba cuenta de casi 58 kilos de esta sustancia”.

