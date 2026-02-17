SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    El Ministerio de Educación del gobierno de Gabriel Boric comienza a ponerle punto final a su administración, con algunas materias aún irresolutas, entre ellas, el FES.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Santiago, 16 de Febrero 2026. El ministro de Educacion, Nicolas Cataldo, sostiene reunion con la futura ministra de la cartera, Maria Paz Arzola, y equipo, en el marco de los encuentros de traspaso ministerial. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin/Aton Chile

    Este lunes arrancó formalmente el traspaso de información entre las autoridades saliente y entrante del Ministerio de Educación. Ese día, Nicolás Cataldo (PC) y María Paz Arzola (ind.) sostuvieron la primera de una ronda de reuniones bilaterales que tanto ellos como sus subsecretarios y encargados de divisiones estarán sosteniendo por estos días. Ahí, la idea es detallar el estado de situación de la cartera.

    En ese sentido, a 22 días del cambio de mando y el consiguiente traspaso, La Tercera solicitó al Mineduc sus compromisos pendientes, las leyes aprobadas, los reglamentos en curso y la ejecución presupuestaria.

    En su respuesta, la cartera eleva a dos iniciativas legislativas -clave para el gobierno- y algunos reglamentos en trámite en la Contraloría General de la República como aspectos inconclusos relevantes.

    Asimismo, de acuerdo con cifras de la actual cartera de Educación, la ejecución presupuestaria de 2025 alcanzó un 99,13% a diciembre, un 0,13% más de lo ejecutado en el mismo periodo del año anterior.

    El Ejecutivo cuenta 14 iniciativas legislativas impulsadas o patrocinadas en materia de educación. Entre ellas, destaca el Sistema Único de Evaluación Docente (2023) que puso fin a la doble evaluación y ha llevado a mecanismos con mayor transparencia en el proceso de evaluación de docentes.

    Además, durante este mandato se aprobó la norma que prohíbe que las deudas educativas condicionen evaluaciones (2024), la autorización de birregionalidad de las universidades del Estado (2024) para que los establecimientos universitarios estatales puedan tener un domicilio en dos regiones contiguas, y la ley que moderniza la oferta en la educación parvularia (2025), que, entre otros elementos, incluye un registro para identificar tipos de establecimientos y sus particularidades.

    Dentro de las leyes aprobadas de la cartera de Cataldo se encuentra también el aporte único a docentes en el marco de la deuda histórica (2025), promesa de campaña de la actual administración, donde más de 57 mil profesores recibirán un monto de 4 millones 500 mil pesos, distribuidos en dos cuotas, de manera progresiva y por seis años. Un total de 15.560 docentes, que son el primer grupo, ya recibieron ambas cuotas.

    Pendientes para el nuevo Mineduc

    En Contraloría quedan seis reglamentos del Mineduc en trámite, tres de ellos siendo procesos relacionados con el pago de subvención y acceso a la bonificación por retiro voluntario para profesionales de la educación, que se reiteran en relación a años anteriores. Los restantes son el reglamento que regula el reconocimiento y revalidación en Chile de títulos de educación superior que se hayan obtenido en el extranjero, la forma de ejecución del Plan de Formación de Directores y una por el pago del incentivo al retiro para funcionarios Junji.

    En cuanto al Congreso y tomando en cuenta que apenas queda una semana legislativa en marzo, en la lista de pendientes figura la tramitación de dos iniciativas que se encuentran actualmente en pleno debate parlamentario. Entre ellas está el proyecto que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), presentado a fines del 2024 y bandera de campaña del Presidente Gabriel Boric, entonces crítico del Crédito con Aval del Estado (CAE). El FES fue aprobado en la Cámara de Diputados y luego pasó al Senado, donde ha estado en la mira de rectores de universidades, de Contraloría por su registro contable y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por la incertidumbre fiscal del mecanismo. Ante este escenario el Ejecutivo le detalló directamente a los senadores de la Comisión de Educación las indicaciones que podría presentar una vez se apruebe en general la idea de legislar, con modificaciones al tope de contribución y apertura de copago, entre otras cosas. Sin embargo, ni eso ha logrado destrabar un proyecto del cual diversas voces del futuro Ejecutivo, incluyendo a la nueva ministra Arzola, han sido especialmente críticos.

    El otro proyecto que queda en el Parlamento son las reformas y fortalecimiento al Sistema de Admisión Escolar (SAE), que busca modificar el sistema de admisión, con indicaciones introducidas por el Mineduc de Cataldo en base al informe de la Mesa Técnica del SAE, instancia que reunió a especialistas en educación y políticas públicas, estando entre ellos Arzola, quien fue crítica de las indicaciones que presentó al respecto el gobierno, argumentando que no recogían la totalidad de recomendaciones de la mesa.

    El gobierno de Kast, de hecho, propone rediseñar la herramienta del SAE, reintroduciendo el componente de mérito académico en la selección.

    Más sobre:Ministerio de EducaciónNicolás CataldoMaría Paz Arzola

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería reparte folleto para promover la campaña de Bachelet a la ONU

    El 24-0 de la Corte de Santiago que selló la debacle de la Fiscalía y deja a Orrego a un paso del sobreseimiento en caso ProCultura

    En busca de likes: la OPE baja la línea a los ministros de Kast con instructivo que advierte qué subir o no a sus redes

    Pet Shop Boys y su encuentro con la música latina: “Ahí se escuchan ritmos diferentes, aunque no siempre se entienden”

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Las razones de Valencia para elegir a Jacir como el nuevo fiscal regional de la poderosa jurisdicción Centro Norte

    Lo más leído

    1.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    2.
    Alcaldesa de Rapa Nui por gira de Boric: “Es para dar un cumplimiento de última hora”

    Alcaldesa de Rapa Nui por gira de Boric: “Es para dar un cumplimiento de última hora”

    3.
    Intensa búsqueda de pareja extraviada tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama

    Intensa búsqueda de pareja extraviada tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama

    4.
    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    5.
    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Juventus por la Champions League

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola
    Chile

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    Cancillería reparte folleto para promover la campaña de Bachelet a la ONU

    El 24-0 de la Corte de Santiago que selló la debacle de la Fiscalía y deja a Orrego a un paso del sobreseimiento en caso ProCultura

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026
    Negocios

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Valparaíso lideró el crecimiento de las ventas regionales del comercio en 2025

    Bilateral en Obras Públicas: ministra López y Martín Arrau se reúnen y cierran polémica por “corte de cintas”

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años
    Tendencias

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    Quién era Kurt Van Dyke, el surfista estadounidense encontrado muerto tras un aparente robo en Costa Rica

    Un protocolo para regular las atribuciones de las productoras: el plan del nuevo gobierno para el uso del Estadio Nacional
    El Deportivo

    Un protocolo para regular las atribuciones de las productoras: el plan del nuevo gobierno para el uso del Estadio Nacional

    No ocurre hace 62 años: la operación de mercado que sacude a la Premier League

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Pet Shop Boys y su encuentro con la música latina: “Ahí se escuchan ritmos diferentes, aunque no siempre se entienden”
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y su encuentro con la música latina: “Ahí se escuchan ritmos diferentes, aunque no siempre se entienden”

    Cumbres borrascosas: entre las críticas mixtas del filme y el revival de la novela

    Parque de los Gasómetros tendrá por primera vez una fiesta electrónica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab
    Mundo

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Irán da a conocer un pacto “general” con Estados Unidos sobre “principios rectores” para un posible acuerdo nuclear

    Chilenos figuran entre los 50.000 militares con doble nacionalidad en el Ejército israelí durante guerra en Gaza

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad