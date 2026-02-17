Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

Santiago, 16 de Febrero 2026. El ministro de Educacion, Nicolas Cataldo, sostiene reunion con la futura ministra de la cartera, Maria Paz Arzola, y equipo, en el marco de los encuentros de traspaso ministerial. Diego Martin/Aton Chile

Este lunes arrancó formalmente el traspaso de información entre las autoridades saliente y entrante del Ministerio de Educación. Ese día, Nicolás Cataldo (PC) y María Paz Arzola (ind.) sostuvieron la primera de una ronda de reuniones bilaterales que tanto ellos como sus subsecretarios y encargados de divisiones estarán sosteniendo por estos días. Ahí, la idea es detallar el estado de situación de la cartera.

En ese sentido, a 22 días del cambio de mando y el consiguiente traspaso, La Tercera solicitó al Mineduc sus compromisos pendientes, las leyes aprobadas, los reglamentos en curso y la ejecución presupuestaria.

En su respuesta, la cartera eleva a dos iniciativas legislativas -clave para el gobierno- y algunos reglamentos en trámite en la Contraloría General de la República como aspectos inconclusos relevantes.

Asimismo, de acuerdo con cifras de la actual cartera de Educación, la ejecución presupuestaria de 2025 alcanzó un 99,13% a diciembre, un 0,13% más de lo ejecutado en el mismo periodo del año anterior.

El Ejecutivo cuenta 14 iniciativas legislativas impulsadas o patrocinadas en materia de educación . Entre ellas, destaca el Sistema Único de Evaluación Docente (2023) que puso fin a la doble evaluación y ha llevado a mecanismos con mayor transparencia en el proceso de evaluación de docentes.

Además, durante este mandato se aprobó la norma que prohíbe que las deudas educativas condicionen evaluaciones (2024), la autorización de birregionalidad de las universidades del Estado (2024) para que los establecimientos universitarios estatales puedan tener un domicilio en dos regiones contiguas, y la ley que moderniza la oferta en la educación parvularia (2025), que, entre otros elementos, incluye un registro para identificar tipos de establecimientos y sus particularidades.

Dentro de las leyes aprobadas de la cartera de Cataldo se encuentra también el aporte único a docentes en el marco de la deuda histórica (2025), promesa de campaña de la actual administración, donde más de 57 mil profesores recibirán un monto de 4 millones 500 mil pesos, distribuidos en dos cuotas, de manera progresiva y por seis años. Un total de 15.560 docentes, que son el primer grupo, ya recibieron ambas cuotas.

Pendientes para el nuevo Mineduc

En Contraloría quedan seis reglamentos del Mineduc en trámite, tres de ellos siendo procesos relacionados con el pago de subvención y acceso a la bonificación por retiro voluntario para profesionales de la educación, que se reiteran en relación a años anteriores. Los restantes son el reglamento que regula el reconocimiento y revalidación en Chile de títulos de educación superior que se hayan obtenido en el extranjero, la forma de ejecución del Plan de Formación de Directores y una por el pago del incentivo al retiro para funcionarios Junji.

En cuanto al Congreso y tomando en cuenta que apenas queda una semana legislativa en marzo, en la lista de pendientes figura la tramitación de dos iniciativas que se encuentran actualmente en pleno debate parlamentario. Entre ellas está el proyecto que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), presentado a fines del 2024 y bandera de campaña del Presidente Gabriel Boric, entonces crítico del Crédito con Aval del Estado (CAE). El FES fue aprobado en la Cámara de Diputados y luego pasó al Senado, donde ha estado en la mira de rectores de universidades, de Contraloría por su registro contable y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por la incertidumbre fiscal del mecanismo. Ante este escenario el Ejecutivo le detalló directamente a los senadores de la Comisión de Educación las indicaciones que podría presentar una vez se apruebe en general la idea de legislar, con modificaciones al tope de contribución y apertura de copago, entre otras cosas. Sin embargo, ni eso ha logrado destrabar un proyecto del cual diversas voces del futuro Ejecutivo, incluyendo a la nueva ministra Arzola, han sido especialmente críticos.

El otro proyecto que queda en el Parlamento son las reformas y fortalecimiento al Sistema de Admisión Escolar (SAE), que busca modificar el sistema de admisión, con indicaciones introducidas por el Mineduc de Cataldo en base al informe de la Mesa Técnica del SAE, instancia que reunió a especialistas en educación y políticas públicas, estando entre ellos Arzola, quien fue crítica de las indicaciones que presentó al respecto el gobierno, argumentando que no recogían la totalidad de recomendaciones de la mesa.

El gobierno de Kast, de hecho, propone rediseñar la herramienta del SAE, reintroduciendo el componente de mérito académico en la selección.