Dos sujetos detenidos deja robo frustrado a centro comercial de Maipú

Dos sujetos fueron detenidos durante la noche del miércoles, luego de ser descubiertos intentando robar el centro comercial MidMall en la comuna de Maipú.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando un grupo de sujetos ingresó a los baños del recinto con distintas herramientas con el fin de perforar el muro y de esta forma acceder a una perfumería ubicada a uno de los costados.

Los ruidos por la destrucción de las baldosas alertó a los guardias del lugar, quienes alertaron a personal policial ante los ruidos inusuales y bloquearon las salidas del baño, manteniéndolos encerrados.

Al llegar Carabineros al lugar, es que estos detuvieron a dos sujetos, los cuales portaban diferentes herramientas y pasamontañas.

Los detenidos corresponden a un hombre de 19 años y uno menor de edad de 16 años, ambos con antecedentes policiales previos.