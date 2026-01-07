Dos viviendas destruidas y una tercera dañada deja incendio forestal en Laguna Verde

Un incendio forestal registrado este martes en el sector de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso, dejó como saldo dos viviendas completamente destruidas y una tercera con daños parciales, además de la afectación de al menos 10 hectáreas de vegetación, según el balance actualizado de las autoridades y organismos de emergencia.

De acuerdo con un reporte del tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Francisco Arévalo, el siniestro se mantiene actualmente contenido, sin avance ni propagación activa hacia nuevas zonas.

“Según el último sobrevuelo que hicimos con personal de Conaf y municipal, teníamos un par de focos activos en la cabeza del incendio. El incendio está contenido, sin avance y propagación”, explicó el oficial, detallando que se mantienen recursos aéreos y terrestres en labores de monitoreo permanente.

El voluntario precisó que estos focos activos continúan siendo observados debido al riesgo que podrían implicar durante la noche.

“Estamos enviando recursos ahora para poder monitorear esos puntos calientes que nos mantiene inquietos y que, con el correr de las horas, puede generar alguna complejidad para el transcurso de la noche”, señaló.

Amplio despliegue de emergencia

El siniestro, que aún se mantiene en combate, ha implicado un importante despliegue operativo, con la participación de 15 carros bomba y más de 100 bomberos, quienes trabajan principalmente en la protección de viviendas emplazadas en las cercanías del perímetro afectado.

Durante la tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para Valparaíso, medida que permitió reforzar los recursos disponibles en terreno.

Asimismo, y como acción preventiva, se activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para solicitar la evacuación de la parte baja de Camino Los Lobos, ante el riesgo que representaba la cercanía del fuego a sectores habitados.