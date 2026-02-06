SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Durán destaca intervenciones en Meiggs y advierte: “Cualquier intento de instalación va a suponer una intervención inmediata”

    El delegado de la Región Metropolitana aseguró que este proceso ha sido diferente a otros, por lo que no cree que los toldos azules vuelvan al sector.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    A mediados de esta semana la Municipalidad de Santiago junto a Carabineros, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y la Cámara de Comercio de Meiggs, participaron de la tercera etapa de “recuperación” del barrio Meiggs.

    Hace varios meses se vienen efectuando operativos en el barrio comercial, los que responden a históricas incivilidades en el sector, donde se desarrolla el comercio ambulante e incluso existe la presencia de crimen organizado, a través de los denominados toldos azules.

    En esta nueva etapa de intervención, se despejaron las calles Conferencia, San Alfonso, Sazié, Grajales, Gorbea y San Vicente, además se instalaron siete nuevos portones, los que se suman a los cuatro perimetrales ya instalados en las etapas uno y dos.

    En diálogo con radio Universidad de Chile, el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, destacó los trabajos liderados por la Municipalidad de Santiago, y dijo creer que el comercio ambulante no se instalará de nuevo.

    “Yo no creo que vaya a ocurrir eso, por varias razones. La primera es que efectivamente la estrategia que implementamos en esta oportunidad es distinta”, sostuvo.

    Foto: Aton Chile Diego Martin

    La autoridad regional, detalló que en este proceso se aseguró “una consolidación del espacio” entre cada intervención.

    “Lo que se hizo fue recuperar un espacio público, consolidarlo hasta iniciar la segunda etapa. Consolidar el espacio público y recuperarlo hasta iniciar la tercera. Es decir, aseguramos una consolidación del espacio”, sostuvo.

    En ese sentido, señaló que, “una vez recuperado, la dificultad es para quien podría intentar instalarse de nuevo, porque ya no están en el espacio público, porque cualquier intento de instalación va a suponer una intervención inmediata de las policías”.

    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durán confirmó que cuando se terminen las intervenciones, se mantendrá “siempre la presencia policial”.

    “Se va retirando progresivamente la presencia policial, pero siempre se va a mantener un servicio mínimo, siempre se va a mantener presencia de funcionarios municipales”, sostuvo.

    Además, aseguró que existe un “reconocimiento y una colaboración del comerciante establecido, de manera que creo que no es posible imaginar que vuelvan a instalarse estos toldos azules”, indicó.

