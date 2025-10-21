El emotivo homenaje al fallecido piloto de la FACH Sergio Hidalgo en su arribo a Santiago

Este lunes, se realizó un emotivo homenaje al piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), el capitán de bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva (32), fallecido tras un accidente de un helicóptero Black Hawk y de quién se confirmó su muerte el pasado sábado.

Cabe recordar que fue el pasado jueves cuando se perdió el contacto con la aeronave, la cual despegó desde el Aeródromo de Villa O’Higgins, con destino a Campos de Hielo Sur. El total de la tripulación la componían cuatro personas, de las cuales tres fueron halladas con vida, más la víctima, que correspondía al capitán Hidalgo.

Los restos de Hidalgo fueron recibidos la tarde de este lunes con honores en el Grupo 10 de la FACH, acto al que asistió la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el comandante en jefe de la FACH, Hugo Rodríguez.

Desde el Ministerio de Defensa, señalaron que “este homenaje simboliza el profundo respeto de todo un país hacia quien dio su vida cumpliendo una misión de servicio a la comunidad en Villa O’Higgins y Campo de Hielo Sur".

De acuerdo a los registros compartidos, la ministra Delpiano participó en la ceremonia y tuvo un momento para entregar sus condolencias a los familiares afectados.

Luego, los restos de Hidalgo fueron trasladados por una carroza fúnebre para dar inicio con el proceso fúnebre dispuesto en su memoria.

La FACH agregó que “con emotivos honores de desembarque, hoy recibimos a nuestro camarada, el capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva (Q.E.P.D.), quien entregó su vida cumpliendo una misión en Campos de Hielo Sur y apoyando a la comunidad de esa aislada zona de nuestro país”.