Nacional

El mensaje de Jeannette Jara a Stephanie Vaquer tras coronarse campeona mundial de la WWE

La candidata presidencial de la centroizquierda felicitó a la luchadora chilena a través de redes sociales, destacando el impacto de su triunfo histórico para niñas y mujeres del país.

Por 
Roberto Martínez

La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para saludar el triunfo de la luchadora chilena Stephanie Vaquer, quien este fin de semana hizo historia al consagrarse como campeona mundial de la WWE.

¡Orgullo para Chile! Felicitaciones a @Steph_Vaquer primera mujer de nuestra región en coronarse Campeona Mundial de WWE, que tuve el privilegio de conocer”, escribió Jara en la red social.

En el mismo tenor, la abanderada oficialista agregó: “Un sueño hecho realidad que inspira a miles de niñas y mujeres a creer en sus metas. Así cerramos con broche de oro las celebraciones del 18: con este gran logro que nos llena de orgullo y esperanza”.

Cabe señalar que Stephanie Vaquer, oriunda de San Fernando, se convirtió en la primera chilena en alcanzar un campeonato mundial de la WWE, la empresa de lucha libre más importante del mundo.

El hito ocurrió durante el evento Wrestlepalooza, donde la luchadora se impuso en un electrizante combate ante la japonesa Iyo Sky, considerada una de las rivales más completas y versátiles de la actualidad.

Con este triunfo, Vaquer no solo consiguió el cinturón máximo de la división femenina, sino que también escribió una nueva página en la historia del deporte nacional, al transformarse en referente mundial de la lucha libre y del deporte femenino chileno.

De debutante a campeona en tiempo récord

Vaquer debutó oficialmente en la WWE el 10 de junio de 2024. En menos de cinco meses, es decir, apenas 152 días después, logró consagrarse campeona, un registro que refleja su rápida adaptación y consolidación en la compañía de entretenimiento deportivo más grande del planeta.

La victoria de la chilena fue ampliamente destacada en medios internacionales y celebrada por fanáticos de la lucha libre, quienes subrayaron la calidad del combate y la fuerza de Vaquer para imponerse ante una rival de elite como Iyo Sky.

