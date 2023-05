El nuevo round entre Tohá y Coloma por agenda de seguridad: ministra asegura que “en el gobierno no hay ninguna complacencia”

Una vez más, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, respondió los dichos del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), en el marco de las discrepancias entre ambos autoridades por el avance de la agenda legislativa de seguridad, consensuada a principios de abril entre el Ejecutivo y el Legislativo a raíz de la sucesión de asesinatos de funcionarios policiales.

Esta vez, fue el turno de Carolina Tohá de responder las declaraciones del senador UDI, quien en la mañana en entrevista con Radio Pauta volvió a criticar el -a su juicio- lento avance de la tramitación de los proyectos de ley consensuados por ambos poderes del Estado.

“Si seguimos al mismo ritmo que estábamos en materia de seguridad, vamos a terminar esos proyectos en cinco años más. El país no soporta más demora, no soporta más dilaciones. Y claro que es un riesgo no poner plazos, es más fácil no poner plazos, hacer como que estamos avanzando bien y al final que uno sepa que vamos a un ritmo que no es el adecuado”, acotó Coloma, quien también agregó que “la velocidad hay que verla en forma exigente y no en forma complaciente”.

El último concepto empleado por el legislador gremialista fue descartado de plano por la ministra Tohá, quien consultada por las palabras del jefe de la Cámara Alta replicó que “en el gobierno no hay ninguna complacencia”.

“En el gobierno estos temas se están trabajando con una intensidad que no conocíamos hace mucho tiempo, respecto a la cantidad de proyectos que tramitamos y la velocidad con la que los sacamos. Yo hice referencia el otro día respecto que la agenda que se presentó en enero ya hay ocho proyectos aprobados, respecto a la agenda que coordinamos con los presidentes de las cámaras ya hay tres proyectos aprobados y una reforma constitucional que habilita una ley que vendrá después”, explicó la jefa de Interior y Seguridad Pública.

Y agregó: “Lo último que tenemos en esta materia es complacencia, tenemos plena conciencia de trabajar mucho, rápido y bien, y hay que hacer que estas tres cosas sean compatibles, porque no solo hay que hacerlo rápido, sino sacar buenas leyes”.

Las declaraciones cruzadas entre La Moneda y Coloma se arrastran desde hace al menos una semana y han complicado la relación del Ejecutivo con el legislador UDI, quien mantiene una buena relación con el Presidente Gabriel Boric y con otras autoridades como el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, y que hasta el momento había actuado como un aliado del gobierno. Sin embargo, la tramitación de la agenda de seguridad y las intervenciones públicas del Ejecutivo tensionaron la relación.

Todo partió el lunes 15, cuando el senador criticó que la agenda de 31 proyectos -acordada entre el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y el gobierno el pasado 15 de abril- no tenía avance legislativo por parte del Ejecutivo, que no le ponía las urgencias.

Luego, escaló a un cruce entre Coloma y Vallejo por la ley corta de isapres, que luego habría sido contenido por la misma ministra para calmar los ánimos con un aliado considerado como “clave” para el Ejecutivo, no tan solo en la agenda de seguridad.