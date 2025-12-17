SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    El representante de Chile en Argentina descartó que existieran conflictos con la visita aunque sí señaló que le sorprendió que fue "muy rápida".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    José Antonio Viera Gallo. Foto: Andres Perez Andres Perez

    José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina, abordó esta jornada las relaciones diplomáticas entre ambos países y la visita a dos días de salir electo de José Antonio Kast, al presidente argentino Javier Milei.

    Consultado en Radio Pauta sobre esto último, Viera-Gallo descartó que se existiera una superposición de poderes, expresando que a su parecer, la visita “está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios una vez que han sido elegidos”.

    “A mí, lo que más recuerdo es la visita que hizo el presidente Macri, apenas fue electo acá en Argentina, primero fue a ver a Lula a Brasil, lo que es como una tradición acá, y después, inmediatamente, ese mismo día, fue a ver a Michelle Bachelet en Santiago”, expresó. “Es algo que suele ocurrir”.

    Lo único que me sorprendió es que fue muy rápido. O sea, él fue elegido el domingo y estuvo aquí ya a los pocos días”, añadió.

    En esta línea, apuntó a que a su parecer “todas estas reuniones en general son positivas, porque tenemos dos países tan cercanos (...) que se hable entre un mandatario que ya está y otro que va a comenzar luego, sobre las políticas que hay bilaterales, los desafíos comunes, los problemas que tienen que enfrentar (...) yo creo que siempre es positivo”.

    Además, explicó, en general las políticas con Argentina “son de continuidad”, por lo tanto, no estima que vaya a haber algo “tan espectacularmente nuevo”, sino que más bien “poner énfasis en un tema u otro, y eso siempre es positivo”.

    Consultado por otra parte sobre la figura de José Luis Daza, chileno que es parte del gabinete de Javier Milei, y que podría volver a Chile al futuro gobierno de Kast, Viera-Gallo señaló que este “ha sido un tema acá en la prensa”, sobre si aceptará la propuesta o se quedará en Argentina con Milei.

    Ayer lo vi en la televisión argentina diciendo que para él trabajar en el equipo del presidente Milei es lo mejor que le ha pasado en la vida. No sé qué significa eso, pero nadie ha hecho cuestión como de un problema de nacionalismo, de que haya un chileno que esté en un puesto tan importante y que ahora ese chileno pudiera ir a trabajar a Chile". señaló.

    Lo que sí les llama la atención, apuntó, es que consideran que José Luis Daza “es una persona muy clave para las relaciones financieras con los Estados Unidos”, explicó.

    En cuanto a la extradición de Galvarino Pablaza, uno de los temas que abordó Kast con Milei en su visita, el embajador expresó ese tema “está en manos de la justicia, no depende de los gobiernos”.

    “Lleva mucho tiempo, demasiado tiempo. En ese momento estamos en lo que sería en Chile la Corte de Aapelaciones en materia contencioso y ahí llevamos dos años tres meses, esperando una resolución, cosa que se ha hecho presente al poder judicial argentino con los canales que corresponde, pero eso no depende de una decisión gubernamental, sino que aquí hay independencia de poderes, por tanto eso depende de decisiones judiciales”.

    “Esto todavía es un juicio que tiene para un cierto tiempo”, añadió.

    Por otra parte, en cuanto a las relaciones entre el Presidente Gabriel Boric y Javier Milei, expresó que pese a las diferencias, esto no ha generado conflictos entre ambos países, sino que por el contrario.

    “Han avanzado muchos temas que estaban en la agenda”, indicó. “Yo termino hasta ahora esta gestión contento de haber cumplido una tarea en bien del país”.

