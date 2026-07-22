Emergencia sin precedentes: Región de Coquimbo y provincia del Huasco baten récords históricos de lluvia

La magnitud del sistema frontal que golpea al Norte Chico dejó de medirse solo por el número de viviendas dañadas, caminos destruidos o personas aisladas. Las cifras meteorológicas muestran que la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco enfrentan un evento que ya quedó inscrito en la historia climática del país. En La Serena, las precipitaciones acumuladas durante los últimos cuatro días rompieron todos los registros conocidos, mientras que especialistas coinciden en que este episodio ya figura entre los temporales más intensos de las últimas décadas en la zona central.

El impacto de las lluvias llevó al Presidente José Antonio Kast a decretar estado de excepción de catástrofe para toda la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, en Atacama, con el objetivo de reforzar la capacidad del Estado para enfrentar una emergencia que mantiene a miles de personas aisladas, extensos cortes de servicios básicos y decenas de localidades con problemas de conectividad.

Los datos dan cuenta de la excepcionalidad del fenómeno. Según explica el climatólogo de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, en La Serena han caído más de 150 milímetros en apenas cuatro días, superando ampliamente el anterior récord histórico de 125 milímetros, registrado a fines de julio de 1987.

La cifra tiene otra dimensión al compararla con el promedio anual de precipitaciones de la ciudad. En menos de una semana cayó aproximadamente el doble de lo que normalmente llueve durante todo un año , generando un superávit cercano al 200%.

“El temporal actual ya es el peor jamás registrado en La Serena”, sostiene Cordero. A nivel de la zona central, el investigador agrega que “probablemente termine siendo uno de los cinco temporales más intensos de los últimos 50 años”.

Incluso si las precipitaciones terminaran durante las próximas horas, el evento ya alcanzó ese lugar dentro de los registros históricos. “No se va a mover del quinto puesto porque para eso tendrían que caer más de 200 milímetros adicionales, algo que no va a pasar”, anticipa Cordero.

El climatólogo agrega que este es el temporal más intenso que afecta a la zona central desde los históricos sistemas frontales de junio de 2002, cuando en Santiago se acumularon cerca de 250 milímetros en cuatro días. En otras palabras, se trata del episodio meteorológico más grave en casi un cuarto de siglo.

Hasta el cierre de esta edición, Senapred había solicitado evacuar durante este martes distintos sectores de Freirina por el desborde del río Huasco y la activación de quebradas, mientras pidió abandonar la localidad de Islón, en La Serena, debido al desborde de la quebrada Santa Gracia. También se emitieron alertas para evitar las riberas del río Limarí, en Ovalle, y del río Choapa, en Salamanca, por riesgo de crecidas.

Sólo en la Región de Coquimbo se realizaron 80 evacuaciones y rescates mediante helicópteros y equipos terrestres hacia localidades del interior. En Ovalle continúa funcionando un hospital de campaña para atender a la población damnificada.

Alto del Carmen.

En la provincia del Huasco, el alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares, sostuvo en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, que la comuna “ha sido bastante golpeada” y que varias localidades continúan completamente aisladas e incomunicadas. Según sus palabras, las precipitaciones no se habían visto tan intensas desde 1987, cuando cayeron cerca de 125 mm en la comuna de la Región de Atacama. Hoy, esa cifra ya superó los 200 mm y probablemente llegue a 250 mm, de acuerdo a sus estimaciones, sin considerar los metros de precipitación nival que han caído en la zona alta de la comuna.

También afirmó que durante parte de la emergencia sintieron escaso respaldo institucional. “En algún momento nos sentimos bastante solos”, señaló, agregando que sectores como El Corral, Las Breas, Chollay, Conay y Juntas de Valeriano permanecen sin comunicaciones debido a la nieve y a la caída de la infraestructura eléctrica.