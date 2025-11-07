En prisión preventiva queda imputado de asesinar a joven durante fiesta de Halloween en clandestino de Concepción

Esta jornada, el Juzgado de Garantía de Concepción decretó la prisión preventiva para Jonathan Bórquez Torres (40), imputado por el homicidio de un joven de 19 años, ocurrido la madrugada del 1 de noviembre en un centro nocturno clandestino de Concepción.

El hecho se registró en el marco de una fiesta de Halloween, en el recinto emplazado en la esquina de Manuel Bulnes con Arturo Prat, en la capital regional.

En la audiencia de formalización, la jueza Milena Ubilla ordenó el ingreso en prisión de Bórquez Torres -imputado por homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego- por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, además de un riesgo de fuga. Al respecto, fijó en seis meses el plazo de investigación.

Según la Fiscalía, alrededor de las 5:26 horas de la madrugada del 1 de noviembre de 2025, el imputado “se encontraba afuera del local nocturno Museum, ubicado en calle Manuel Bulnes de la comuna de Concepción. En dicho contexto, procedió a disparar el arma de fuego que portaba hacia el interior del establecimiento al ver que en el lugar se encontraba la víctima con quien había tenido un altercado previamente”.

El joven, identificado como Sebastián Valdebenito, falleció en el lugar debido a un traumatismo encéfalo craneano complicado, tras recibir un impacto de bala en su cabeza.

En tanto, la detención de Bórquez Torres fue concretada el miércoles en las inmediaciones del Aeropuerto Carriel Sur, de Talcahuano.

El hecho

El día del homicidio, desde la PDI informaron que la víctima se encontraba en el frontis del establecimiento clandestino, en momentos en que desconocidos habrían disparado hacia el interior.

Con base a las diligencias iniciales realizadas por los peritos de la PDI en el lugar, la autoridad policial señaló que se habrían realizado al menos siete disparos, según la evidencia balística encontrada hasta ese momento.

Para desarrollar la investigación, el Ministerio Público dispuso al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía, además de la BH de la PDI.