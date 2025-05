“En Santiago fuimos por lo menos cuarenta mil”: presidente del Colegio de Profesores destaca adhesión a movilización docente

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, destacó esta tarde la adhesión que tuvo esta jornada la movilización y paro docente convocada por el gremio.

Esto, en demanda por la pronta tramitación de la agenda corta, un conjunto de seis medidas demandadas por los profesores colegiados que, a juicio del gremio, no ha tenido la urgencia esperada por parte del Ministerio de Educación.

Mañana viernes el directorio del gremio tendrá una reunión con el Ministerio de Educación para tratar esta materia.

Sobre la convocatoria, el líder gremial destacó que en Santiago ”hubo por lo menos cuarenta mil” adherentes, “y en las comunas del resto del país, otros tantos”.

“Por lo tanto aquí está la muestra de que profesores y profesoras estamos cansados, que no queremos más mesas”, señaló.“ Queremos soluciones efectivas, concretas, respuesta en cada uno de los puntos que hemos planteado".

Si no hay respuestas, advirtió, “entonces la siguiente fase será una movilización extendida y una paralización indefinida”.

En cuanto a cuál sería el plazo para no llegar a medidas más complejas, Aguilar apuntó al próximo mes.

“ Nosotros pensamos que esto no puede pasar de junio. No más allá de junio tenemos que tener respuestas concretas, y si eso no ocurre, obviamente vamos a tener que pasar a la siguiente fase de movilización” sostuvo.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia informó que de acuerdo a los antecedentes que ha reportado cada secretaria regional ministerio, un 26% de los establecimientnos educacionales con financiamiento público del Estado se adherieron al paro nacional esta jornada.

“Mantenemos nuestro compromiso con el diálogo, con el trabajo conjunto”, sostuvo, recordando la reunión que sostendrán mañana con el profesorado.