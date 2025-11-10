Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

Esta tarde, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón, la joven que se mantenía desaparecida desde el pasado 25 de octubre, en medio de diligencias de entrada y registro en una vivienda ubicada en la comuna de La Pintana.

Durante la jornada, la Policía de Investigaciones (PDI) junto al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se trasladaron hasta la calle Los Alcaldes de la población El Castillo, donde se focalizaban las labores de búsqueda para dar con la mujer por parte de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIP) de la policía civil en el último tiempo, dando con una vivienda de interés.

El fiscal ECOH, Alfredo Cerri, confirmó que se encontró el cuerpo de la víctima, luego de las diligencias investigativas que incluyó el trabajo de la Brigada de Homicidios, el MT-0 y el

“Se pudo corroborar en este caso que la persona fallecida que se encontró en el domicilio que en el día se hizo una entrada, registro e incautación autorizada por el Juzgado de Garantía de Puente Alto, se pudo corroborar que la persona fallecida correspondería a Valentina Alarcón Molina, que se encontraba desaparecida hace cerca de 15 días”, afirmó Cerri.

El persecutor detalló que se logró dar con el paradero de la joven producto de las diligencias desarrolladas en el último tiempo y que incluyó el empadronamiento de testigos, seguimiento de cámaras de seguridad y otras medidas intrusivas.

Anteriormente, desde la Fiscalía se había señalado que las diligencias se concentraban en la población El Castillo, luego de detectar que Alarcón bajó de un bus del sistema RED en uno de los accesos al lugar, en Batallón Chacabuco con caletera del Acceso Sur, donde fue el último registro de la joven mediante cámaras de seguridad.