Nacional

Fiscalía no descarta ninguna hipótesis en caso de desaparición de Valentina Alarcón

Búsqueda de la joven es desarrollada por el Ministerio Público en coordinación con la Unidad Especializada de Ubicación de Personas de la PDI. Su rastro se perdió el 25 de octubre.

José NavarretePor 
José Navarrete

Desde el Ministerio Público se refirieron al caso de desaparición de Valentina Fernanda Alarcón Molina, una joven puentealtina de 26 años, hincha de la Universidad de Chile, cuyo rastro se perdió el sábado 25 de octubre.

La fiscal de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur Pamela Bustamante Lazo informó que desde el momento en que toma conocimiento de la desaparición de la joven, el ente persecutor comenzó a realizar todas las diligencias investigativas para dar con su ubicación.

“Actualmente, esta investigación se está realizando en conjunto con la Policía de Investigaciones a través de la Unidad Especializada de Ubicación de Personas. En dicho contexto, tanto la Fiscalía como la Policía no descartamos ninguna hipótesis de investigación”, señaló la fiscal en una vocería en video difundida este jueves.

Bustamante indicó que están trabajando con la familia en entregarle la información pertinente y además apoyarlos a través de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos.

De acuerdo a la información que ha podido recabar la familia, la joven pretendía asistir a una actividad que realizaron barristas para conmemorar el deceso de Edson Olivares Díaz, integrante de Los de Abajo, conocido como Enzo Bombazul, que fue acribillado en La Pintana.

Inicialmente, trascendió que la última ubicación de la joven habría sido la población Santo Tomás, lugar en el que opera la facción de la barra que lideraba Enzo Bombazul.

La familia, sin embargo, pudo conocer que Valentina Alarcón salió de su casa en el condominio Parque Cordillera de Puente Alto, cerca de las 19.00 horas del sábado 25 de octubre y que se dirigió en un bus del recorrido F14 del sistema RED hasta la población El Castillo, en La Pintana.

Su teléfono se apagó cerca de las 22.00 horas. En sus últimos mensajes a familiares advirtió que se quedaría sin batería.

El evento de los barristas se realizó al día siguiente.

Según la ficha difundida por la PDI, la joven vestía una polera rosada, polerón negro sin mangas, jeans negros y zapatillas negras con detalles blancos.

De acuerdo a su descripción física, es de de tez blanca, tiene ojos verdes, pelo castaño oscuro, mide 1,58 metros y tiene cicatrices en el pómulo y hombro izquierdo.

Su última ubicación, según registros de cámaras de seguridad fue en la caletera del Acceso Sur con calle Batallón Chacabuco. Desde allí habría caminado algunas cuadras hacia el poniente y hasta hoy se desconoce su paradero.

