Encuesta CEP: 55% está de acuerdo con “prohibir toda inmigración” y más del 60% cree que incide en criminalidad

“Pensando en las políticas que debe tener Chile con respecto a la inmigración, en una escala del 1 al 10, donde 1 es ‘prohibir toda inmigración’ y 10 es ‘permitir libremente toda inmigración’. ¿Dónde se ubicaría usted?“

En el Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos “Encuesta CEP 96 abril-mayo 2026″, que se dio a conocer este miércoles, la pregunta anterior fue la primera en torno a la percepción de los chilenos en torno a migración.

Es en ella que el 55% de los encuestados prefirió opciones del 1 al 4, es decir, más cercanas a “prohibir toda la inmigración” , existiendo un crecimiento en comparación con septiembre-octubre de 2023, donde era solo 42% en esa posición.

Mientras que un 30% está en medio de ambas afirmaciones –entre 5 y 6—, y solo un 14% está de acuerdo con “permitir libremente toda inmigración”.

Posteriormente, a los encuestados se les plantean distintas afirmaciones para saber “¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está?”. Entre ellas, se plantea la siguiente: “Los inmigrantes elevan los índices de criminalidad”.

Ante ello, 67% está muy de acuerdo o de acuerdo con el enunciado. Sin embargo, es una baja en comparación con el 69% anterior (de septiembre y octubre 2023). Además, en el “ni en acuerdo ni en desacuerdo” se mantuvo con un 17%. Por parte de quienes estaban en contra de la afirmación, representaban al 15%.

Por otra parte, el 60% de los encuestados está de acuerdo con que “el gobierno gasta demasiado dinero ayudando a los inmigrantes” , el 17% está en medio y un 20% está en desacuerdo con el enunciado.

Además, en el presente año desde el CEP agregaron una nueva afirmación: “La inmigración debiera ser selectiva, favoreciendo a las personas más educadas”. De ella, el 58% de los encuestados se mostraron de acuerdo con ello. Le sigue un 24% que está en contra, y un 17% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Otras afirmaciones fueron: “Los inmigrantes son un aporte para la economía de Chile”, 36% de acuerdo, 31% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 32% en desacuerdo; “los inmigrantes legales debieran tener el mismo acceso a la educación pública que los ciudadanos chilenos”, 71% de acuerdo, 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 16% en desacuerdo; y “los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile”, 40% de acuerdo, 21% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 38% en desacuerdo.