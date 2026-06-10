SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Encuesta CEP: 55% está de acuerdo con “prohibir toda inmigración” y más del 60% cree que incide en criminalidad

    Junto con ello, los encuestados mostraron su acuerdo con el enunciado de que "el gobierno gasta demasiado dinero ayudando a los inmigrantes".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial. Foto: Aton Patricio Banda

    “Pensando en las políticas que debe tener Chile con respecto a la inmigración, en una escala del 1 al 10, donde 1 es ‘prohibir toda inmigración’ y 10 es ‘permitir libremente toda inmigración’. ¿Dónde se ubicaría usted?“

    En el Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos “Encuesta CEP 96 abril-mayo 2026″, que se dio a conocer este miércoles, la pregunta anterior fue la primera en torno a la percepción de los chilenos en torno a migración.

    Es en ella que el 55% de los encuestados prefirió opciones del 1 al 4, es decir, más cercanas a “prohibir toda la inmigración”, existiendo un crecimiento en comparación con septiembre-octubre de 2023, donde era solo 42% en esa posición.

    Mientras que un 30% está en medio de ambas afirmaciones –entre 5 y 6—, y solo un 14% está de acuerdo con “permitir libremente toda inmigración”.

    Posteriormente, a los encuestados se les plantean distintas afirmaciones para saber “¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está?”. Entre ellas, se plantea la siguiente: “Los inmigrantes elevan los índices de criminalidad”.

    Ante ello, 67% está muy de acuerdo o de acuerdo con el enunciado. Sin embargo, es una baja en comparación con el 69% anterior (de septiembre y octubre 2023). Además, en el “ni en acuerdo ni en desacuerdo” se mantuvo con un 17%. Por parte de quienes estaban en contra de la afirmación, representaban al 15%.

    Por otra parte, el 60% de los encuestados está de acuerdo con que “el gobierno gasta demasiado dinero ayudando a los inmigrantes”, el 17% está en medio y un 20% está en desacuerdo con el enunciado.

    Además, en el presente año desde el CEP agregaron una nueva afirmación: “La inmigración debiera ser selectiva, favoreciendo a las personas más educadas”. De ella, el 58% de los encuestados se mostraron de acuerdo con ello. Le sigue un 24% que está en contra, y un 17% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

    Otras afirmaciones fueron: “Los inmigrantes son un aporte para la economía de Chile”, 36% de acuerdo, 31% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 32% en desacuerdo; “los inmigrantes legales debieran tener el mismo acceso a la educación pública que los ciudadanos chilenos”, 71% de acuerdo, 13% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 16% en desacuerdo; y “los inmigrantes les quitan los trabajos a las personas nacidas en Chile”, 40% de acuerdo, 21% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 38% en desacuerdo.

    Más sobre:MigraciónCEPEncuestaInmigración

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane

    Hay casi 1.700 ópticas en Chile: Rotter & Krauss y GMO lideran un mercado atomizado

    Lluvias en la RM: precipitaciones se detienen en la tarde y temperaturas mínimas podrían llegar a 1°C

    Lo más leído

    1.
    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    Decretan prisión preventiva para banquetera de Viña del Mar que no realizó matrimonios para los que estaba contratada

    2.
    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    Siguen los cambios en el Ministerio de Seguridad: subsecretaria Giannini pide la renuncia a sus cinco jefes de división

    3.
    104 jueces en la mira: Suprema inicia revisión de sumarios por viajes con licencia y analiza abrir cuadernos de remoción

    104 jueces en la mira: Suprema inicia revisión de sumarios por viajes con licencia y analiza abrir cuadernos de remoción

    4.
    Minsal prevé cerrar la alerta oncológica en las próximas semanas y avanzar en otras listas de espera

    Minsal prevé cerrar la alerta oncológica en las próximas semanas y avanzar en otras listas de espera

    5.
    Boric cuestiona embargos a deudores del CAE y acusa “contradicción” de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario

    Boric cuestiona embargos a deudores del CAE y acusa “contradicción” de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario

    6.
    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    Tribunal sobresee a Carter tras querella de vecinos de La Florida y advierte instrumentalización de proceso judicial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio para ampliar o mejorar la vivienda y cuáles son los requisitos

    Rating del martes 9 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 9 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Inglaterra vs. Costa Rica en TV y streaming

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane
    Chile

    Carabineros incauta más de medio millón de cajetillas de cigarrillos de contrabando en Colchane

    Lluvias en la RM: precipitaciones se detienen en la tarde y temperaturas mínimas podrían llegar a 1°C

    Jefe de bancada de republicanos descarta riesgos para la AC contra Grau tras libertad de acción de RN

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030
    Negocios

    Quiroz afirma que, para cumplir meta fiscal del gobierno, el PIB debe crecer sobre 3% promedio entre 2027-2030

    El costo de cuidar, la columna de Valentina Paredes

    Hay casi 1.700 ópticas en Chile: Rotter & Krauss y GMO lideran un mercado atomizado

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna
    Tendencias

    Con un latino a bordo: quiénes son los astronautas de Artemis III, la siguiente misión espacial para llegar a la Luna

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”
    El Deportivo

    Natalia Duco enfrenta las críticas por cuadrarse con el rodeo: “Es un deporte por ley”

    Con la estrategia de Marcelo Díaz y Jorge Almirón: Javier Correa se disculpa por criticas a juez Nicolás Gamboa

    Aumenta la presión sobre Roberto Tobar: Colo Colo y la U pierden la paciencia con los arbitrajes y las “faltas de respeto”

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera
    Cultura y entretención

    Julian Barnes: el maestro de la memoria que conquista el Princesa de Asturias y cierra su carrera

    Álvaro Díaz: una de las figuras estelares de la música urbana regresa a Chile

    DJ Bitman anuncia su primer disco en ocho años y estrena primer single

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”
    Mundo

    El presidente de Israel pide a Líbano “separarse de Irán y Hezbolá” para “garantizar su libertad”

    Irán denuncia que Estados Unidos use el Mundial de fútbol “para humillar y discriminar a otras naciones”

    Polémica por medida de congresista colombiana que podría suspender a Petro de la presidencia

    Crema de pimientos y callampas secas
    Paula

    Crema de pimientos y callampas secas

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija