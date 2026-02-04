Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

Autoridades entregaron un balance de la situación que se desarrolló en el barrio Meiggs, tras la realización de la tercera fase del plan de recuperación del sector. El procedimiento dejó un total de 14 detenidos durante las dos jornadas que se ejecutó.

El jefe (s) de la Zona Santiago Oeste de Carabineros, general Víctor Vielma, detalló que realizaron “una labor preventiva en este sector, que nos ha permitido controlar y fiscalizar a más de 650 personas, donde hemos realizado controles de identidad, a más de 120 vehículos también, hemos controlado en el sector”.

“Esto, hasta el día de hoy (miércoles), a esta hora, nos ha dejado un resultado de 14 detenidos al momento , por diferentes motivos, pero principalmente por contrabando de cigarrillos, infracción a la ley de droga, porte de armas blancas, falsificación de instrumento público”, añadió el uniformado.

Asimismo, expresó que del total de detenidos, ocho fueron capturados en la primera jornada y seis en la segunda. Además, cinco de ellos eran extranjeros de distintas nacionalidades.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, afirmó que “ estamos culminando la materialización de la tercera etapa de manera exitosa ”. Esto a pesar de los enfrentamientos de comerciantes irregulares con Carabineros.

“Sabíamos que era un escenario posible el contar con algún nivel de resistencia. No obstante, el trabajo de los equipos municipales de seguridad, el trabajo disuasivo y de coordinación que ha aportado la Cámara de Comercio y, por supuesto, muy especialmente el rol de Carabineros, ha permitido la recuperación del espacio público que teníamos previsto”, precisó Durán.

Mientras que, por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, expresó que se reunirán con la Cámara de Comercio del barrio Meiggs, porque les presentarán una propuesta para los vendedores informales que no son “de los grupos de delincuentes”.

Junto con ello, el jefe comunal acusó que “hemos verificado en nuestras cámaras que participaron bastantes personas más que eso. No son rostros conocidos, buena parte de los que están en los videos aquí en el barrio Meiggs, y, por lo tanto, no descarto que hayan contratado Lumpen para participar en las acciones violentas contra Carabineros hoy día en la mañana”.