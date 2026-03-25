Excanciller Walker critica a Kast por quitar apoyo a Bachelet y afirma que “desperdició una oportunidad” para demostrar que quiere la unidad

Como “lamentable” calificó esta jornada el excanciller Ignacio Walker la decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), la cual fue presentada durante la administración anterior y respaldada por México y Brasil.

Al respecto, la exautoridad fue crítico de la decisión, indicando que no solo Kast desaprovechó una oportunidad para mostrar unidad, sino que también las razones que dieron desde el gobierno fueron débiles.

“Las razones me dejan bastante perplejo la verdad”, sentenció esta mañana en conversación con Radio Agricultura.

En primer lugar, explicó, ya que desde Cancillería dicen que se debe al contexto, pero sin profundizar qué quieren decir con esto. Luego, expresó, apuntan como justificación la dispersión de candidaturas en América Latina, y si bien hay tres o cuatro candidaturas, reconoció, “eso sería más bien una razón a favor de Michelle Bachelet”, ya que cuenta con el apoyo de México y de Brasil.

Otra de las razones que esgrimió la Cancillería, es la opinión que pudiera haber en otros países, en alusión a Estados Unidos. En esto, Walker fue bastante crítico, señalando que Chile “es un país autonómo”, y por tanto, no nos podemos transformar “en un escudero de Estados Unidos y del presidente Trump”..

“¿Por qué Chile se transforma en vocero de Estados Unidos y del presidente Trump?“, cuestionó. ” Si así no funciona la política internacional. Chile es un país que tiene historia, que tiene dignidad, que tiene tradición. Es un país autónomo, que es soberano. Entonces, a mí me parecen muy mal las razones“.

En esta línea, el excanciller sostuvo que esperaba más del gobierno en esta materia, ya que va más allá de los colores políticos del presidente de turno.

“Yo tenía la expectativa de que en el gobierno del Presidente Kast pudiese -ya que se hablaba tanto de la unidad- de unir Chile, de proyectar nuestro país al exterior, como ha sido la política exterior durante 36 años”, afirmó. “Entonces yo lo encuentro realmente lamentable, lo digo con mucha franqueza”.

Excanciller Walker: “Un presidente de la República tiene que saber sobreponerse sobre sus propios partidarios y pensar en Chile”

En esto, recordó cómo se ha desarrollado la historia del país en cuanto a nominaciones y postulaciones.

“¿Qué hizo Jaime Guzmán, mentor político de José Antonio Kast -como él lo ha dicho veinte veces- senador de la República al año 90, en plena transición de Pinochet a Aylwin? Propuso a Gabriel Valdés como presidente del Senado", sentenció. “Eso es hablar en grande pensando en el país”.

“¿Y qué hizo el Presidente Sebastián Piñera con la reelección de José Miguel Insulza en la OEA? Lo apoyó“, continuó. “Entonces, ¿en qué consiste la política exterior chilena en los últimos 36 años? En abrirse al mundo. En lo político, en lo económico, en lo comercial".

En esta línea, el excanciller advirtió que en Chile la política exterior siempre ha sido una política de Estado.

“Mi temor es que bajo este gobierno, la política exterior chilena, que históricamente ha sido una política de Estado, se vaya a ideologizar, se vaya a politizar. Y lo que estamos viendo en términos de alineamiento internacional del Presidente José Antonio Kast con Donald Trump, en Estados Unidos, con esta ola conservadora, ultraderechista que recorre el mundo, hacia allá vamos“, sostuvo. “Esto es una señal”.

El Presidente de la República en nuestro país, apuntó, “no conduce la política exterior como jefe de gobierno ni como líder de una coalición. La conduce como jefe de Estado”

“Y eso lo eché de menos yo en esta decisión”, concluyó. “Aquí se desperdició una oportunidad por parte del presidente de la república para demostrar que realmente quiere la unidad”.

Esto, sostuvo, “porque la unidad tiene que doler”.

“Si la unidad significa renuncias también a las propias inclinaciones políticas, ideológicas, a la presión de Republicanos, de la UDI. Un presidente de la República tiene que saber sobreponerse sobre sus propios partidarios y pensar en Chile”,