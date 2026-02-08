Excarabinero condenado por el caso Campillai concreta su primera salida dominical desde el penal de Molina

Cerca de las 7.00 horas de este domingo se concretó la primera salida dominical del excarabinero Patricio Maturana, quien cumple condena por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de la senadora Fabiola Campillai.

El ex capitán de Carabineros, sentenciado a 12 años y 183 días de presidio efectivo, salió desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina sin entregar declaraciones.

Maturana deberá regresar durante la tarde al recinto para continuar cumpliendo su condena, luego de hacer uso del beneficio intrapenitenciario que permite a ciertos internos salir del penal los días domingo, previa evaluación de su conducta y tiempo de cumplimiento de pena.

Cabe señalar que el permiso fue otorgado por el Consejo Técnico del CCP de Molina, tras constatar que el interno cumplía con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

El caso por el que fue condenado es uno de los más emblemáticos en materia de vulneraciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas posteriores al 18 de octubre de 2019.

La noche del 26 de noviembre de ese año, mientras esperaba locomoción colectiva en un paradero de San Bernardo, Campillai recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro disparada por Maturana, lo que le provocó la pérdida total de la visión, además de graves secuelas físicas.

En septiembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo declaró culpable al exuniformado. Un mes después fue condenado a más de 12 años de prisión, sentencia que quedó firme en enero de 2023 tras el rechazo del recurso de nulidad presentado por su defensa ante la Corte de Apelaciones de San Miguel.