El director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación, Raúl Figueroa, realizó un diagnóstico este martes sobre los hechos de violencia escolar ocurridos durante la última semana y abordó la situación presupuestaria para enfrentar estos episodios.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Figueroa apuntó que hay una “dicotomía” por el recorte presupuestario de 3% anunciado por el gobierno de José Antonio Kast en todas las carteras y en la manera en que los establecimientos educacionales enfrentan los hechos de violencia escolar.

“Hay una dicotomía. En este escenario de crisis fiscal la manera de que los establecimientos tengan recursos es permitirles que los pocos recursos que tienen los puedan destinar a lo esencial”, apuntó.

A modo de diagnóstico, el exministro sostuvo que “toda parte importante de la gestión de una escuela se destina, en términos de recursos humanos, de capacidades profesionales, a aspectos que no tienen que ver con lo esencial de lo que debe pasar en una escuela”.

En un escenario de aumento de situaciones de violencia escolar, Figueroa indicó que el foco del debate debiera estar en fortalecer la autonomía de las escuelas, ampliar sus redes de apoyo y evitar legislar desde la conmoción. “Creo que es un error en la manera de diseñar políticas públicas”, afirmó.

“Sin restarle la gravedad que tiene a la situación, creo que es muy importante tomar estos casos para tratar de apuntar al corazón del problema, que es complejo, que es multidimensional, y evitar que entremos en una especie como de vorágine de quién tiene la propuesta legislativa más innovadora”, señaló Figueroa.

Exministro Figueroa apunta que hay una “dicotomía” por recortes en educación anunciados por el gobierno PEDRO RODRIGUEZ

Adicionalmente, el extitular de Educación diagnosticó que “el problema político es que hubo una normalización de la violencia, de la que hoy día estamos viendo consecuencias. Los jóvenes van perdiendo, se van quedando sin herramientas para enfrentarse a las situaciones complejas que tienen que abordar y la violencia pasa a ser una respuesta.

“Es fundamental identificar las causas de estos problemas y armar una batería de propuestas (...) Es clave que el colegio tenga una red de apoyo mucho más compleja a través de los municipios, la red de apoyo a los sistemas de salud y de ayuda social”, agregó.

En esa misma línea, apuntó que “tenemos que tener cuidado con cargarle a la escuela la obligación de resolver todos los problemas que muchas veces se originan fuera de la escuela”.

Sobre la propuesta de instalación de pórticos detectores de metal en establecimientos educacionales, sostuvo que “cuando llegas a casos extremos, también necesitas medidas que son un poco más extremas”. Sin embargo, “es muy importante que no nos quede la idea de que esa va a ser la solución a todos los problemas”.

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