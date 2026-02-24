Explosión en Renca: Minsal confirma nuevo fallecimiento y cifra llega a 11 muertos

La tarde de este martes, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, informaron que aumentó a 11 el número de personas fallecidas tras la explosión de un camión con gas en la comuna de Renca.

El hecho se registró el pasado jueves, cuando el vehículo de la empresa Gasco -por razones que son investigadas- perdió el control en plena carretera, volcando y explotando la carga de combustible que transportaba. En el lugar, el empalme entre la Ruta 5 Norte y la autopista General Velásquez, se registraron cuatro muertos en el lugar y una decena de heridos de gravedad que fueron trasladados hasta distintos centros asistenciales, públicos y privados.

Con este reporte de Redes Asistenciales se confirma que de los 17 hospitalizados que se señaló en un inicio, siete de ellos han fallecido debido a la gravedad de sus quemaduras.

A través del reporte de la evolución de los pacientes, la cartera informó que “lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en la Mutual de Seguridad”, por lo que también expresaron sus condolencias a las familias y cercanos de la persona que perdió la vida.

En esa línea, de los 10 hospitalizados que se mantienen recibiendo atención médica, se señaló que seis de ellas están estables dentro de su gravedad, pero aún en riesgo vital; mientras que otros cuatro reciben cuidados intermedios.

La cartera también actualizó el número de personas internados en los centros médicos. Hay tres pacientes en la Mutual de Seguridad, cuatro personas en el Hospital del Trabajador (ACHS), dos en la Clínica Indisa y uno en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública (ex Posta Central)