Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Biobío y Arauco por estado de excepción

El Jefe de la Defensa Nacional (Jedena) para las provincias de Biobío y Arauco, contraalmirante Arturo Oxley, firmó este lunes el Bando Militar N°57, medida que establece restricciones horarias al funcionamiento de fondas, ramadas, ferias y espectáculos públicos que se realizarán entre el 17 y el 21 de septiembre de 2025, con motivo de la conmemoración de las Fiestas Patrias.

Esto, en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en la zona.

Según lo resuelto por la autoridad militar, todas las actividades de celebración o similares que se realicen en bienes nacionales de uso público deberán cesar entre las 0.00 y las 08.00 horas durante los cinco días que duren las festividades.

Esto implica que fondas, ramadas, ferias y shows artísticos tendrán que ajustar sus horarios de funcionamiento a la normativa especial.

La medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad de la población en un contexto donde se espera una alta concentración de personas en espacios públicos de las provincias de Arauco y Biobío, sectores que actualmente permanecen bajo estado de excepción.

Fiestas Patrias.

Cabe señalar que la resolución se sustenta en la Constitución Política de Chile y en la Ley Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción Constitucional (N°18.415), que otorgan al Presidente de la República la facultad de declarar un Estado de Emergencia y delegar atribuciones a los jefes de la Defensa Nacional.

Entre esas atribuciones se incluyen autorizar reuniones en lugares públicos, controlar accesos a las zonas afectadas y mantener el orden interno. En este caso, se busca prevenir riesgos en actividades masivas propias de las celebraciones patrias.

En el documento se enfatiza que el objetivo es “propender al resguardo y seguridad de la población toda”, en cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, se instruyó que la resolución sea difundida y puesta en conocimiento de las Fuerzas Armadas y de Orden, para su fiscalización.

Cabe recordar que las provincias de Biobío y Arauco se encuentran bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia desde el 17 de mayo del año 2022, y ha sido prorrogado en 60 oportunidades debido a los episodios de violencia en la Macrozona Sur.

En virtud de esta situación, las celebraciones de Fiestas Patrias estarán sometidas a mayor control militar y policial, con el fin de garantizar que los eventos masivos se desarrollen en condiciones de seguridad.