SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Biobío y Arauco por estado de excepción

La medida fue dispuesta por el Jefe de la Defensa Nacional en el marco de la medida constitucional vigente, con el fin de reforzar la seguridad durante las celebraciones patrias y regular el desarrollo de actividades masivas.

Por 
Roberto Martínez
Fiestas Patrias.

El Jefe de la Defensa Nacional (Jedena) para las provincias de Biobío y Arauco, contraalmirante Arturo Oxley, firmó este lunes el Bando Militar N°57, medida que establece restricciones horarias al funcionamiento de fondas, ramadas, ferias y espectáculos públicos que se realizarán entre el 17 y el 21 de septiembre de 2025, con motivo de la conmemoración de las Fiestas Patrias.

Esto, en el marco del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en la zona.

Según lo resuelto por la autoridad militar, todas las actividades de celebración o similares que se realicen en bienes nacionales de uso público deberán cesar entre las 0.00 y las 08.00 horas durante los cinco días que duren las festividades.

Esto implica que fondas, ramadas, ferias y shows artísticos tendrán que ajustar sus horarios de funcionamiento a la normativa especial.

La medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad de la población en un contexto donde se espera una alta concentración de personas en espacios públicos de las provincias de Arauco y Biobío, sectores que actualmente permanecen bajo estado de excepción.

Fiestas Patrias.

Cabe señalar que la resolución se sustenta en la Constitución Política de Chile y en la Ley Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción Constitucional (N°18.415), que otorgan al Presidente de la República la facultad de declarar un Estado de Emergencia y delegar atribuciones a los jefes de la Defensa Nacional.

Entre esas atribuciones se incluyen autorizar reuniones en lugares públicos, controlar accesos a las zonas afectadas y mantener el orden interno. En este caso, se busca prevenir riesgos en actividades masivas propias de las celebraciones patrias.

En el documento se enfatiza que el objetivo es “propender al resguardo y seguridad de la población toda”, en cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, se instruyó que la resolución sea difundida y puesta en conocimiento de las Fuerzas Armadas y de Orden, para su fiscalización.

Cabe recordar que las provincias de Biobío y Arauco se encuentran bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia desde el 17 de mayo del año 2022, y ha sido prorrogado en 60 oportunidades debido a los episodios de violencia en la Macrozona Sur.

En virtud de esta situación, las celebraciones de Fiestas Patrias estarán sometidas a mayor control militar y policial, con el fin de garantizar que los eventos masivos se desarrollen en condiciones de seguridad.

Estado de excepción Macrozona Sur.
Más sobre:Macrozona SurFiestas PatriasRegión del BiobíoEstado de ExcepciónAraucoBiobíoJedenaFondasHorarioArturo OxleyNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Minsal ampliará a 16 Servicios de Salud estrategia con test de sangre para priorizar colonoscopías en listas de espera

Chile Vamos refuerza diseño contra el Partido Republicano: le enrostran falta de elenco para eventual gobierno

Ley de inteligencia, infraestructura crítica y seguridad municipal: los proyectos de Cordero que están en riesgo

Lo más leído

1.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

2.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

3.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

4.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

5.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Región del Biobío por estado de excepción
Chile

Fiestas Patrias: decretan horario acotado para fondas y ramadas en Región del Biobío por estado de excepción

Minsal ampliará a 16 Servicios de Salud estrategia con test de sangre para priorizar colonoscopías en listas de espera

Chile Vamos refuerza diseño contra el Partido Republicano: le enrostran falta de elenco para eventual gobierno

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno
Negocios

Viña Santa Carolina cierra filial en EEUU y principal cliente en Japón reduce compras de vino chileno

Despidos por necesidad de la empresa anotan en junio su mayor alza en 16 meses y en el primer semestre superan los 250 mil

Aseguradoras revelan que trabajadores de Codelco son los que más acceden al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo
El Deportivo

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo

Más oros, más medallas y más inversión: el Team Chile celebra su mejor actuación en los Panamericanos Junior

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno
Cultura y entretención

Roberto Parra se toma las salas: así le fue a Me Rompiste el Corazón en su estreno

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”

La destacada actriz mexicana Ángeles Cruz llega al festival nacional Ojo de Pescado

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia
Mundo

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

El malestar por el despliegue de la Guardia Nacional: las nuevas ciudades en la mira de Trump

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo