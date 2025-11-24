Fiscalía solicita audiencia de formalización para el diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto

Luego que la Corte Suprema emitiera su sentencia confirmando el desafuero del diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto, la Fiscalía Regional de Aysén, presentó ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique una solicitud de audiencia de formalización en contra del legislador.

El Ministerio Público espera formalizar al legislador y a otros tres imputados, Roland Cárcamo Catalán, Carla Graff Toledo y Felipe Klein Vidal, en el marco de una investigación por un eventual delito de fraude al fisco en que tendrían calidad de autores.

Al confirmar el desafuero, el máximo tribunal estimó que "los antecedentes están revestidos de seriedad y plausibilidad para dar lugar a la formación de causa".

De acuerdo al escrito presentado por la Fiscalía de Aysén, los hechos imputados habrían ocurrido entre 2018 y 2022.

Corresponde ahora al Juzgado de Garantía fijar la fecha y hora para la realización de la audiencia.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Local de Coyhaique.