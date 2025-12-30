SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno expresa “dudas razonables” hacia informe de Contraloría que detecta fallas en el Sistema de Admisión Escolar

    El secretario de Estado explicó que existen incongruencias en el documento, entre ellas que niños de nivel parvulario y adultos aparecen contabilizados siendo que no forman parte del Sistema de Admisión Escolar.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Educación Nicolás Cataldo emitió algunos reparos sobre el informe de la Contraloría General de la República que da cuenta de fallas en el Sistema de Admisión Escolar. En específico, uno de los hallazgos dice relación con que 31.531 estudiantes se habrían matriculado en colegios sin pasar antes por la plataforma habilitada para este fin denominada “Anótate en la Lista”.

    Desde La Moneda, en primer lugar el secretario de Estado acotó que el informe no es nuevo, que está próximo a cumplir un año y que las recomendaciones de éste ya fueron abordadas por la Subsecretaría de Educación.

    Por otra parte, Cataldo sinceró que “tenemos dudas razonables respecto a las cifras”, debido a que en la revisión del informe “hay niños que aparecen registrados. Tenemos como parte de estos 31.000 que en estricto rigor no deberían estar allí porque son niños de nivel parvulario (...) Es decir, niños que están en niveles que no son parte del Sistema de Admisión Escolar o también personas jóvenes y adultas. Es decir, personas que están en la EPJA, que es la Educación para Jóvenes y Adultos, que tampoco son parte del Sistema de Admisión Escolar".

    “Hay dudas respecto a cuál es la metodología utilizada, cuál es el tipo de información que se utilizó, y de hecho, el día de hoy nos hemos comunicado con el gabinete de la contralora (Dorothy Pérez), a propósito de esta noticia, para pedirle una reunión de carácter técnica y política, de modo tal que podamos abordar estas diferencias que vemos (...) sobre todo porque lo que a nosotros nos importa es darle fe pública y no poner en riesgo el instrumento“, anunció, para luego precisar que esa reunión se agendó para el 22 de enero.

    Más sobre:GobiernoContraloríaNicolás CataldoSAESistema SAE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Canciller afirma que están evaluando situación de Pakarati y reconoce que conocieron tardíamente su polémica entrevista

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Con inédita base policial en Viña del Mar, gobierno comienza a operar el Plan Verano Seguro 2026

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años de cárcel

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años de cárcel

    2.
    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    Corte de Santiago revierte expulsión del hijo del excomandante Fuente-Alba y ordena su reincorporación al Ejército

    3.
    UDI endurece el tono por cirugía a la madre de ministra de Salud: va a Contraloría y pide citar a director del hospital

    UDI endurece el tono por cirugía a la madre de ministra de Salud: va a Contraloría y pide citar a director del hospital

    4.
    Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas

    Gobierno designa a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de las Víctimas

    5.
    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    Superintendencia de Educación obliga a colegios particulares a aplicar procedimiento de Aula Segura

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast
    Chile

    Cataldo cuestiona “líneas rojas” ligadas a educación sexual del PNL para ingresar al gobierno de Kast

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Canciller afirma que están evaluando situación de Pakarati y reconoce que conocieron tardíamente su polémica entrevista

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre
    Negocios

    La inquietud de los expertos al analizar las cifras de empleo y desocupación del último trimestre

    Antonio Cantó deja la gerencia general de Bupa tras casi cinco años y en su reemplazo llega Rafael Córdova

    Flujo de pasajeros por Aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B
    El Deportivo

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Una nueva chance para Brayan Cortés en el extranjero: vuelve a dejar Colo Colo y parte a Argentinos Juniors

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza
    Mundo

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, muere a los 35 años

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana