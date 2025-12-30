Gobierno expresa “dudas razonables” hacia informe de Contraloría que detecta fallas en el Sistema de Admisión Escolar

El ministro de Educación Nicolás Cataldo emitió algunos reparos sobre el informe de la Contraloría General de la República que da cuenta de fallas en el Sistema de Admisión Escolar. En específico, uno de los hallazgos dice relación con que 31.531 estudiantes se habrían matriculado en colegios sin pasar antes por la plataforma habilitada para este fin denominada “Anótate en la Lista”.

Desde La Moneda, en primer lugar el secretario de Estado acotó que el informe no es nuevo, que está próximo a cumplir un año y que las recomendaciones de éste ya fueron abordadas por la Subsecretaría de Educación.

Por otra parte, Cataldo sinceró que “tenemos dudas razonables respecto a las cifras”, debido a que en la revisión del informe “hay niños que aparecen registrados. Tenemos como parte de estos 31.000 que en estricto rigor no deberían estar allí porque son niños de nivel parvulario (...) Es decir, niños que están en niveles que no son parte del Sistema de Admisión Escolar o también personas jóvenes y adultas. Es decir, personas que están en la EPJA, que es la Educación para Jóvenes y Adultos, que tampoco son parte del Sistema de Admisión Escolar".

“Hay dudas respecto a cuál es la metodología utilizada, cuál es el tipo de información que se utilizó, y de hecho, el día de hoy nos hemos comunicado con el gabinete de la contralora (Dorothy Pérez), a propósito de esta noticia, para pedirle una reunión de carácter técnica y política, de modo tal que podamos abordar estas diferencias que vemos (...) sobre todo porque lo que a nosotros nos importa es darle fe pública y no poner en riesgo el instrumento“, anunció, para luego precisar que esa reunión se agendó para el 22 de enero.