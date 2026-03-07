SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno inaugura la primera residencia pública para adultos mayores en la Región de Tarapacá

    La infraestructura se ubica en la comuna de Pozo Almonte y permitirá la atención de 70 personas, quienes tendrán acceso a "cuidados y asistencia", según precisó el Mideso.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hasta la Región de Tarapacá llegó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para encabezar la inauguración del primer Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) público de la región.

    Según precisaron desde el ministerio, se trata de un espacio de más de 2.621 mt2, destinado a entregar “protección, cuidados especializados y condiciones de vida digna a personas con dependencia moderada o severa, cuando la permanencia en el hogar no es posible”.

    La residencia tiene una capacidad para recibir a 70 personas y la atención será desarrollada por un equipo multidisciplinario, compuesto por profesionales de distintas áreas de la salud y las ciencias sociales, junto a cuidadores especializados.

    La ministra Toro destacó que “esto incluye una nueva manera de entender el envejecimiento, como una etapa, una oportunidad para vivir una vida digna. Tanto la infraestructura, como el programa de Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor) y la operación de la Municipalidad son fundamentales para ello”.

    Por su parte, la directora nacional de Senama, Claudia Asmad, enfatizó que “este Eleam no es solo una infraestructura, es un espacio de cuidado, dignidad y comunidad para personas mayores que requieren apoyo en su vida diaria”.

    “Nuestro desafío es que cada residente pueda seguir desarrollando su vida con autonomía, acompañado por equipos profesionales y bajo un modelo centrado en la persona, que pone en el centro sus derechos, su historia y su bienestar”, sostuvo.

    El alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, celebró la inauguración del nuevo espacio y destacó que “han pasado casi 14 años desde que esta idea se planteó en la mesa”.

    “Las autoridades trabajan en conjunto y durante bastante tiempo, porque tuvimos cambios de gobierno, y trabajan con la continuidad que requiere un proyecto de esta envergadura. Hoy el resultado está ahí, un Eleam para la comuna de Pozo Almonte, para la provincia del Tamarugal y para la Región de Tarapacá”, sostuvo.

    Lee también:

    Más sobre:MidesoMinisterio de Desarrollo SocialTarapacáEleamGabriel BoricPozo Almonte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Donald Trump reconoce formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

    En acto de memoria a Gladys Marín: Carmona aborda posición del PC como oposición a Kast y situación de Jara y Jadue

    “Es una política de Estado”: Minsal reafirma continuidad de campaña de vacunación tras cambio de mando

    Ponen en marcha 40 buses eléctricos que conectarán Tiltil con Santiago y Colina

    Presidente Boric se despide en La Moneda ante adherentes y defiende su legado a días del cambio de mando

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga

    Lo más leído

    1.
    Dan a conocer causa de muerte de cabo y Ejército reporta que actividad en que se produjo deceso “no estuvo autorizada”

    Dan a conocer causa de muerte de cabo y Ejército reporta que actividad en que se produjo deceso “no estuvo autorizada”

    2.
    Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

    Futura ministra Steinert visita Cesfam en San Bernardo: “Nos vamos con varios puntos para trabajar de manera urgente”

    3.
    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    4.
    Luis Cordero: “Al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”

    Luis Cordero: “Al progresismo le falta mirar con más profundidad y defender con más orgullo lo que se hizo en seguridad”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    C25 y 505c: los dos nuevos recorridos que se implementan en la Región Metropolitana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    En acto de memoria a Gladys Marín: Carmona aborda posición del PC como oposición a Kast y situación de Jara y Jadue

    Gobierno inaugura la primera residencia pública para adultos mayores en la Región de Tarapacá

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026
    El Deportivo

    Chile va por el Mundial: cuándo, a qué hora y dónde ver a las Diablas ante Japón en las Qualifiers Santiago 2026

    Max Verstappen choca y partirá vigésimo en Australia: Mercedes domina la qualy y logra el 1-2

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami
    Mundo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual