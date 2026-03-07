Gobierno inaugura la primera residencia pública para adultos mayores en la Región de Tarapacá

Hasta la Región de Tarapacá llegó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para encabezar la inauguración del primer Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) público de la región.

Según precisaron desde el ministerio, se trata de un espacio de más de 2.621 mt2, destinado a entregar “protección, cuidados especializados y condiciones de vida digna a personas con dependencia moderada o severa, cuando la permanencia en el hogar no es posible ”.

La residencia tiene una capacidad para recibir a 70 personas y la atención será desarrollada por un equipo multidisciplinario, compuesto por profesionales de distintas áreas de la salud y las ciencias sociales, junto a cuidadores especializados.

La ministra Toro destacó que “esto incluye una nueva manera de entender el envejecimiento, como una etapa, una oportunidad para vivir una vida digna. Tanto la infraestructura, como el programa de Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor) y la operación de la Municipalidad son fundamentales para ello”.

Por su parte, la directora nacional de Senama, Claudia Asmad, enfatizó que “este Eleam no es solo una infraestructura, es un espacio de cuidado, dignidad y comunidad para personas mayores que requieren apoyo en su vida diaria ”.

“Nuestro desafío es que cada residente pueda seguir desarrollando su vida con autonomía, acompañado por equipos profesionales y bajo un modelo centrado en la persona, que pone en el centro sus derechos, su historia y su bienestar”, sostuvo.

El alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, celebró la inauguración del nuevo espacio y destacó que “han pasado casi 14 años desde que esta idea se planteó en la mesa”.

“Las autoridades trabajan en conjunto y durante bastante tiempo, porque tuvimos cambios de gobierno, y trabajan con la continuidad que requiere un proyecto de esta envergadura. Hoy el resultado está ahí, un Eleam para la comuna de Pozo Almonte, para la provincia del Tamarugal y para la Región de Tarapacá”, sostuvo.