Gobierno valora avances en investigación del caso Ronald Ojeda y lamenta que esfuerzo por proteger al exmilitar “no fue suficiente”

Un “delito horrible”. Así calificó la ministra del Interior, Carolina Tohá, el crimen del teniente en retiro venezolano Ronald Ojeda, quien hace exactamente un año fue secuestrado desde su departamento, en la comuna de Independencia, por un grupo de sujetos disfrazados de funcionarios de la PDI. Diez días después, el exmilitar fue encontrado muerto.

Dese la Región del Biobío, la ministra Tohá se refirió al crimen, detallando las gestiones que están llevando adelante la Fiscalía y las policías, además de reforzar que el móvil político sigue siendo la principal hipótesis sobre la motivación del asesinato de Ojeda.

“Ha transcurrido un año desde este delito horrible que vivimos en nuestro país, hay que recordar que esto fue un secuestro sucedido por un homicidio y por un ocultamiento del cuerpo, que gracias al buen trabajo investigativo que se hizo, fue rápidamente hallado, pero el objetivo de quienes fueron captores y homicidas del teniente Ojeda era que su cuerpo no se encontrara nunca más”, señaló la ministra.

Lo anterior, en virtud que el cuerpo de Ojeda fue encontrado con claras marcas de tortura, dentro de una maleta que estaba enterrada a 1,4 metros de profundidad, tapada por cemento. Todo esto en medio de la toma “Santa Marta”, en la comuna de Maipú.

Al respecto, Tohá indicó que “lo habían sepultado bajo tierra y bajo cemento, para no dejar huella alguna y que nunca más se supiera dónde estaba. Gracias al trabajo que se hizo pudimos develar que se le había asesinado, que se le había enterrado de este modo y se inició un trabajo que ha sido muy largo, pero que ha dado muchos frutos”, destacó.

Con ello, precisó que actualmente hay 10 personas formalizadas por el crimen. Tres de ellas están fuera de Chile, y desde el Estado solicitarán su extradición. Mientras que uno de los sujetos, un menor de 17 años, ya fue condenado. Además, el Ministerio Público tiene identificadas a otras seis personas por este caso, sin embargo, aún no están detenidas.

“La Fiscalía las busca, tanto en el territorio nacional como en otros países donde las tienen localizadas”. “Hemos detenido a personas vinculadas a este delito en Costa Rica, en Colombia y en Estados Unidos, vamos a seguir en esa ruta. A donde quiera que arranquen los vamos a seguir buscando hasta encontrarlos”, advirtió.

Asimismo, resaltó que “se ha ido avanzando” en la investigación, “en entender la lógica que tuvo este delito”. Tras descartar hipótesis como un secuestro extorsivo o por encargo, la ministra aseguró que “hay elementos que apuntan en que este hubiera sido un secuestro ordenado desde algún lugar”.

“Algunos antecedentes apuntan al territorio venezolano para dar una señal, generar intimidación respecto de alguien que tenía un rol político como opositor al gobierno de ese país”.

“No fue suficiente”

La ministra además, recordó que el exmilitar se encontraba en Chile en facultad de refugiado político, al ser expulsado de Venezuela por ser opositor al régimen de Nicolás Maduro.

En ese sentido, aseguró que el El Estado de Chile, “en su legislación y en sus acuerdos internacionales, tiene dos obligaciones con los refugiados: una es otorgarles residencia definitiva para que puedan tener todos los derechos propios de un residente, por ejemplo, permiso de trabajo, que de hecho el señor Ojeda tenía y trabajaba legalmente en el país”.

Por otra parte, destacó que la otra obligación contempla “el compromiso de no devolución, que quiere decir que mientras la persona está refugiada, no se la puede deportar, no se la puede mandar de vuelta a su país porque el refugio se basa en que está en peligro en su país”.

“Esas obligaciones Chile las cumplió plenamente en el caso del teniente Ojeda, lamentablemente eso no fue suficiente para evitar que estos asesinos hicieran lo que hicieron con él”, lamentó la ministra.