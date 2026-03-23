Guillermo Ramírez (UDI) reitera oposición a candidatura a la ONU de Bachelet y respalda definiciones de Kast por decretos

El diputado y presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, reiteró nuevamente la oposición de su partido a la candidatura de la exmandataria, Michelle Bachelet, a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esto luego de que la UDI anunciara la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara Baja para solicitar al Presidente José Antonio Kast el retiro de la candidatura.

En diálogo con Radio Pauta, el timonel gremialista reiteró “a nosotros nos parece que, dadas las cosas como están, es muy difícil que Michelle Bachelet pueda ganar esa elección”. Además, insistió en que la candidatura no tiene viabilidad real en el actual contexto internacional.

Ramírez cuestionó los costos que implicaría mantener la postulación. “La pregunta que se tiene que hacer Chile es si vale la pena asumir compromisos con otros países, asumir costos políticos y económicos, por una candidatura que probablemente no tenga posibilidad de éxito”, sostuvo.

En esa misma línea, apuntó que “si China apoya a Bachelet, Estados Unidos probablemente la va a vetar”.

Medidas de Kast

En paralelo, el líder de la UDI abordó los primeros anuncios del gobierno de Kast y apuntó que la eventual limitación de la gratuidad universitaria para mayores de 30 años “no vale la pena”.

En materia de indultos, hizo un llamado al gobierno a evaluar cada caso de manera individual y a utilizar esta facultad con prudencia. “Espero que no se use como la usó el presidente anterior”, dijo en referencia a la administración del expresidente Gabriel Boric.

En tanto, sobre el uso de decretos de la nueva administración para modificar Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) señaló que “nadie ha propuesto gobernar por decreto”.

“Las normas del Mepco, propiamente tal, van a pasar por el Congreso, porque el Mepco está establecido en la ley y un decreto no tiene la fuerza para ponerse por sobre la ley, y para anular una disposición legal”, sostuvo Ramirez.