Hombre muere tras quemarse a lo bonzo en el Parque Bustamante

Un trágico suceso se registró la madrugada de este miércoles en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, donde una persona perdió la vida tras quemarse a lo bonzo.

El episodio ocurrió alrededor de las 00:50 horas de este miércoles, en la intersección de las calles Rancagua con General Bustamante, en las inmediaciones del Parque Bustamante. Hasta el lugar acudió Carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia tras recibir un aviso de la Central Municipal.

Preliminarmente, y según los registros de las cámaras comunales, la víctima correspondería a un hombre cuya edad e identidad aún son desconocidas.

De acuerdo con la información preliminar, no habría participación de terceras personas en el hecho.

Al respecto, el teniente Christopher San Martín, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, detalló que las grabaciones muestran cómo el individuo “se habría rociado líquido acelerante con un bidón y se habría encendido fuego a sí mismo. Se logra ver, de igual forma, que personas tratan de asistirlo, no logrando su cometido”.

Al lugar concurrió personal paramédico del SAMU y voluntarios de Bomberos para brindar auxilio, además de funcionarios policiales, que informaron del caso a la Fiscalía para definir qué institución quedará a cargo de las diligencias investigativas.

Finalmente, el jefe policial precisó que en el sitio se hallaron únicamente enseres personales y que no se encontraron consignas o indicios que vinculen el hecho con alguna manifestación o protesta.