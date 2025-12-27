Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

El Hospital del Salvador reaccionó este viernes luego de que se conociera que recientemente en el recinto médico se operó a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por la “vía rápida”, luego de llegar con una fractura de cadera, producto de un accidente doméstico.

De acuerdo a lo revelado por La Tercera, la madre de la secretaria de Estado, Lucía Sanhueza Vargas, concurrió hasta el recinto el 23 de diciembre en la mañana, y 10 horas después ya había pasado por pabellón, lo que generó cuestionamientos al interior del hospital. Según diversas versiones al interior del recinto, tras la hospitalización de la mujer el protocolo habitual fue acelerado.

De acuerdo a los registros hospitalarios, pasar a Sanhueza Vargas a quirófano alteró el orden y prelación frente al resto de los pacientes. “ Retraso de cirugías por pabellón de residencia bloqueado y posterior cirugía de cadera con prioridad administrativa desde urgencia , que posterga reexploración de paciente laparostomizado, quien finalmente se opera a la medianoche”, se lee en uno de los documentos a los que accedió este medio.

La respuesta del hospital

Desde el Hospital del Salvador emitieron una declaración pública, en la que defienden su actuar. En un texto de seis puntos, expusieron que la madre de la ministra ingresó a través de la Unidad de Emergencia Hospitalaria.

“La paciente fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas y actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación”, afirman desde el recinto.

Agregan que “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución . Al momento de su ingreso, se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica”.

“Asimismo, la paciente cumplía con los criterios técnicos y médicos necesarios para su ingreso a cirugía. La presencia de un traumatólogo en el equipo de turno, con subespecialidad en la patología que presentaba la paciente, permitió una resolución oportuna del caso. Todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales”, señala el texto firmando desde la dirección del Hospital del Salvador.