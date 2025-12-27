SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    A través de una declaración firmada desde la dirección del recinto señalaron que en la atención de Lucía Sanhueza primaron “criterios clínicos y técnicos”, además de la presencia de un médico especialista en fracturas de cadera.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 19 de diciembre 2025. Voceria en el Palacio de la Moneda luego del Consejo de Gabinete. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Hospital del Salvador reaccionó este viernes luego de que se conociera que recientemente en el recinto médico se operó a la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por la “vía rápida”, luego de llegar con una fractura de cadera, producto de un accidente doméstico.

    De acuerdo a lo revelado por La Tercera, la madre de la secretaria de Estado, Lucía Sanhueza Vargas, concurrió hasta el recinto el 23 de diciembre en la mañana, y 10 horas después ya había pasado por pabellón, lo que generó cuestionamientos al interior del hospital. Según diversas versiones al interior del recinto, tras la hospitalización de la mujer el protocolo habitual fue acelerado.

    De acuerdo a los registros hospitalarios, pasar a Sanhueza Vargas a quirófano alteró el orden y prelación frente al resto de los pacientes. “Retraso de cirugías por pabellón de residencia bloqueado y posterior cirugía de cadera con prioridad administrativa desde urgencia, que posterga reexploración de paciente laparostomizado, quien finalmente se opera a la medianoche”, se lee en uno de los documentos a los que accedió este medio.

    La respuesta del hospital

    Desde el Hospital del Salvador emitieron una declaración pública, en la que defienden su actuar. En un texto de seis puntos, expusieron que la madre de la ministra ingresó a través de la Unidad de Emergencia Hospitalaria.

    “La paciente fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas y actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación”, afirman desde el recinto.

    Agregan que “la atención de la paciente se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por nuestra institución. Al momento de su ingreso, se verificó que cumplía con los criterios de priorización de atención asociados a su edad y condición clínica”.

    “Asimismo, la paciente cumplía con los criterios técnicos y médicos necesarios para su ingreso a cirugía. La presencia de un traumatólogo en el equipo de turno, con subespecialidad en la patología que presentaba la paciente, permitió una resolución oportuna del caso. Todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales”, señala el texto firmando desde la dirección del Hospital del Salvador.

    Respecto a que la operación de Lucía Sanhueza habría desplazado al resto de los pacientes en su orden de atención, el recinto sostuvo: “Señalamos que la resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el hospital. El cumplimiento de los criterios clínicos y técnicos por parte de la paciente fueron determinantes para permitir su ingreso a pabellón”.

