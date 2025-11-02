Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

Un voraz incendio estructural se registró la mañana de este domingo, en la comuna de Caldera, Región de Atacama, emergencia que dejó a una persona fallecida y alrededor de 15 damnificados.

Según información preliminar, el fuego se habría originó en un domicilio emplazado la intersección de las calles Batallones de Atacama y Paipote, afectando gravemente a tres viviendas y provocando daños significativos en otras estructuras aledañas.

A raíz del siniestro, la Fiscalía Local de Caldera inició una investigación para determinar las causas y circunstancias.

La fiscal subrogante Marcela Vargas se constituyó en el lugar junto a personal policial y de emergencia para coordinar las primeras diligencias investigativas.

“De acuerdo con los antecedentes de este hecho, la emergencia afectó a tres viviendas que resultaron destruidas, mientras que otras también sufrieron daños de consideración, lo que ocasionó el fallecimiento de un hombre adulto de quien se tiene una posible identidad, pero que será sometido a peritajes científicos para confirmarla”, detalló la persecutora.

De igual modo, instruyó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de realizar peritajes en el sitio del suceso y levantar evidencia que permita establecer el origen del fuego y las circunstancias en que se produjo la muerte.

Asimismo, la fiscal informó que Bomberos entregará un informe técnico con las hipótesis sobre el inicio de las llamas, mientras que el Servicio Médico Legal (SML) concurrió al lugar para el levantamiento del cuerpo de la víctima y la realización de la autopsia correspondiente.