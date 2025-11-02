OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Fiscalía inició una investigación para esclarecer las causas del siniestro ocurrido en la intersección de Batallones de Atacama con Paipote.

Por 
Roberto Martínez

Un voraz incendio estructural se registró la mañana de este domingo, en la comuna de Caldera, Región de Atacama, emergencia que dejó a una persona fallecida y alrededor de 15 damnificados.

Según información preliminar, el fuego se habría originó en un domicilio emplazado la intersección de las calles Batallones de Atacama y Paipote, afectando gravemente a tres viviendas y provocando daños significativos en otras estructuras aledañas.

A raíz del siniestro, la Fiscalía Local de Caldera inició una investigación para determinar las causas y circunstancias.

La fiscal subrogante Marcela Vargas se constituyó en el lugar junto a personal policial y de emergencia para coordinar las primeras diligencias investigativas.

“De acuerdo con los antecedentes de este hecho, la emergencia afectó a tres viviendas que resultaron destruidas, mientras que otras también sufrieron daños de consideración, lo que ocasionó el fallecimiento de un hombre adulto de quien se tiene una posible identidad, pero que será sometido a peritajes científicos para confirmarla”, detalló la persecutora.

De igual modo, instruyó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de realizar peritajes en el sitio del suceso y levantar evidencia que permita establecer el origen del fuego y las circunstancias en que se produjo la muerte.

Asimismo, la fiscal informó que Bomberos entregará un informe técnico con las hipótesis sobre el inicio de las llamas, mientras que el Servicio Médico Legal (SML) concurrió al lugar para el levantamiento del cuerpo de la víctima y la realización de la autopsia correspondiente.

Más sobre:IncendioCalderaRegión de AtacamaFallecidoFiscalíaNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro

Lo que se sabe de la desaparición de Valentina Alarcón: fue vista por última vez en La Pintana

Condenan a dos sujetos por robo con violencia en Iquique: ambas penas suman 15 años de presidio

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

4.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera
Chile

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”
Negocios

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale
Tendencias

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Cuál es el truco para ser feliz, según un estudio que duró seis años

Con Palacios como titular: Boca Juniors vence en el epilogo a Estudiantes y es líder en Argentina
El Deportivo

Con Palacios como titular: Boca Juniors vence en el epilogo a Estudiantes y es líder en Argentina

Alejandro Tabilo gana un extenso partido de tres horas en su entreno en Atenas y ahora se medirá ante Novak Djokovic

En vivo: la UC recibe a O’Higgins en el Claro Arena en un partido clave por el Chile 2

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro
Mundo

Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro

Trump sobre Xi Jinping y eventual acción militar de China sobre Taiwán: “Él conoce las consecuencias”

Fiscal francesa dice que el robo en el Louvre fue obra de delincuentes comunes, no del crimen organizado

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”