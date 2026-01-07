SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Incendio forestal afecta al cerro San Cristóbal

    El siniestro comenzó por el sector Bellavista en Providencia.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Voluntarios de Bomberos de Santiago acudieron hasta el cerro San Cristóbal para controlar un incendio forestal que se está desarrollando en el lugar.

    Según informó la entidad a través de redes sociales, el siniestro comenzó por el sector Bellavista en Providencia.

    “Al momento se divisa fuego en la ladera del cerro, al costado de nueva estación teleférico”, indicaron.

    Desde Conaf precisaron que 1 hectárea se ha visto afectada por el fuego.

    De momento, se desconoce cómo comenzó la emergencia. Funcionarios de Bomberos y Conaf se encuentran controlando las llamas en el lugar con un técnico, una brigada y dos helicópteros.

    Más sobre:IncendioCerro San CristobalSantiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    Presidenta de la CPC elogia nuevamente a Jorge Quiroz de cara al inicio del gobierno de Kast

    Coaniquem hace positivo balance tras año nuevo: solo siete menores con quemaduras y los casos bajan un 90% desde el 2000

    UDI pide a Presidente Boric prohibir el ingreso de personas pertenecientes al régimen de Maduro a Chile

    Canadiense Galantas Gold anuncia acuerdo para compra de proyecto de oro y aumenta su presencia en Chile

    Lo más leído

    1.
    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    2.
    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    3.
    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    PAES: ranking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    4.
    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Incendio forestal afecta al cerro San Cristóbal
    Chile

    Incendio forestal afecta al cerro San Cristóbal

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Coaniquem hace positivo balance tras año nuevo: solo siete menores con quemaduras y los casos bajan un 90% desde el 2000

    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas
    Negocios

    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas

    Presidenta de la CPC elogia nuevamente a Jorge Quiroz de cara al inicio del gobierno de Kast

    Canadiense Galantas Gold anuncia acuerdo para compra de proyecto de oro y aumenta su presencia en Chile

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    La U le busca salida a Leandro Fernández: el misterio detrás de la inminente partida del delantero
    El Deportivo

    La U le busca salida a Leandro Fernández: el misterio detrás de la inminente partida del delantero

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile
    Cultura y entretención

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro