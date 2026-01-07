Incendio forestal afecta al cerro San Cristóbal

Voluntarios de Bomberos de Santiago acudieron hasta el cerro San Cristóbal para controlar un incendio forestal que se está desarrollando en el lugar.

Según informó la entidad a través de redes sociales, el siniestro comenzó por el sector Bellavista en Providencia.

“Al momento se divisa fuego en la ladera del cerro, al costado de nueva estación teleférico”, indicaron.

Desde Conaf precisaron que 1 hectárea se ha visto afectada por el fuego.

De momento, se desconoce cómo comenzó la emergencia. Funcionarios de Bomberos y Conaf se encuentran controlando las llamas en el lugar con un técnico, una brigada y dos helicópteros.