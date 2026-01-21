Incendios forestales: autoridades confirman el hallazgo de botellas plásticas con líquido acelerante

En el reciente Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en torno a los incendios forestales que afectaron a las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía, las autoridades dieron a conocer dos nuevas detenciones y hallazgo de botellas con líquido acelerante.

Tras la reunión, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que trabajadores denunciaron haber encontrado, en arbustos en la ruta que une Concepción y Cabrero (Ruta 146), restos de envases plásticos quemados con líquido acelerante en su interior.

Por su parte, tras el Cogrid regional en Biobío, el general de Carabineros, Renzo Miccono, detalló que el segundo hallazgo denunciado fue por trabajadores en la Ruta Itata, donde estaban reponiendo el servicio de internet, que encontraron “un bidón que tenía alrededor de 1/4 de combustible”

Según explicó Cordero, estos “en primera instancia, aparentan como propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio”. Por ello, y tras recibir las denuncias, el Ministerio Público dispuso la investigación del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Asimismo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que se han registrado detenciones en la comuna de Mulchén, en el marco del estado de excepción, como parte de las labores de control y fiscalización desplegadas en las zonas afectadas por los incendios.

El general Renzo Miccono indicó que la primera sucedió en Mulchén y fue en el contexto de toque de queda, donde “ una persona que se encontraba en desacato fue encontrada transportando combustible sin autorización ”.