    Incendios forestales en La Araucanía: cerca de 60 detenidos por siniestros en la región durante la temporada

    El seremi de Seguridad, Israel Campusano, señaló que son "la región que tiene más detenidos por incendios".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen del combate del incendio forestal de Collipulli, comuna que estaría en alerta roja

    En un contexto en que gran parte de los esfuerzos estarían concentrados en Ñuble y Biobío en el combate de los incendios forestales a nivel nacional, las autoridades de La Araucanía realizaron este domingo un balance de la situación regional ante este tipo de emergencias, tanto respecto al despliegue como en la captura de personas involucradas en siniestros.

    La Araucanía enfrenta actualmente una alerta roja en Collipulli, esto debido al avance del incendio Santa Cruz, que hasta el momento ha consumido, según la información de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 657 hectáreas de terreno.

    El seremi de Seguridad de La Araucanía, Israel Campusano, detalló sobre la situación que “son la región que tiene más detenidos por incendios, estamos cerca de los 60 detenidos en lo que va del año. De ellos solamente cuatro se han podido atribuir a intencionalidad, el resto ha sido negligencia, no respeto a las normas, a la ley".

    El seremi de Seguridad, Ismael Campusano Seremia de Seguridad La Araucanía

    “Ayer (sábado) se descartó entre Traiguén y Victoria la intencionalidad, ya que fue producto de una falla mecánica de un vehículo y lo de Collipulli, como lo señalaba Conaf, está en investigación y tenemos antecedentes que todavía estamos desarrollando, pero hasta ahora no son concluyentes", agregó sobre el balance de las emergencias que hay en las comunas de La Araucanía.

    Nosotros vamos a llegar a la causa de cada uno de los focos y estamos haciendo un trabajo también interagencial para que cuando, en el caso de estos cuatro detenidos, que hay intencionalidad, vamos a iniciar las acciones legales como Ministerio de Seguridad Pública, independiente también, y esto también es una alerta a la ciudadanía, si son menores de edad imputables, nosotros vamos a iniciar también acciones legales”, concluyó sobre las acciones sobre estos nuevos detenidos por incendios forestales.

    Por otro lado, Campusano también detalló el despliegue para el combate de los incendios.

    “En estos momentos nosotros tenemos desplegado tanto nuestras patrullas forestales, el único lugar del país que tiene patrullas forestales permanentes. Al mismo tiempo también tenemos desplegado todo lo que es nuestro plan de protección de nuestro sistema de seguridad agroalimentaria, más todas las otras medidas de protección. Tenemos más de 600 puntos fijos desplegados, más otros medios aéreos y terrestres que no puedo mencionar por las zonas de seguridad, pero estamos con el despliegue y una coordinación permanente con la Jefatura de Defensa Nacional", explicó.

    Por el momento, la región se encuentra actualmente en alerta roja por calor extremo, la que se extendería hasta el próximo martes 20 de enero.

    Más sobre:Incendios forestalesLa AraucaníaCollipulliIsrael CampusanoSeguridad

