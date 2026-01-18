SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía del Biobío detalla despliegue para investigación de incendios forestales

    La fiscal Marcela Cartagena comentó que hay sitios de interés resguardados por Carabineros, pero a los que no se ha podido acceder debido a la situación actual de los siniestros.

    Por 
    Sebastián Yeza

    La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, entregó detalles respecto a cómo se ha ido configurando la investigación relacionada al inicio de los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur del país.

    En primer término, reconoció que “nos fuimos enterando de la envergadura de esta catástrofe” conforme a conocieron los antecedentes preliminares de los hechos.

    Tras aquello, se dispusieron diligencias investigativas y concurrencias a lugares específicos, las cuales se concretaron dentro de la mañana de este domingo.

    Tenemos tres fiscales trabajando, algunos en el puesto de mando en la Tercera Comisaría de Penco; otros en terreno; a personal de la Unidad de Víctimas y Testigos desplegado con nosotros acá y, además, en el Servicio Médico Legal”, complementó.

    “La Fiscalía tiene tres obligaciones que cumplir de manera muy rigurosa: la primera, la investigación de cómo ocurrió este hecho. En ese sentido, ya instruimos a un equipo policial específico de la PDI, creado específicamente para esto”.

    Al respecto, precisó que dicho equipo policial ya inicio labores, pero reconoció que, por el estado actual de la emergencia, no se ha podido acceder a los sitios del suceso.

    “Se ha dispuesto, por Carabineros, el resguardo de esos sitios del suceso que, por temas de seguridad y éxito de la investigación, no puedo revelar”, sumó la fiscal Cartagena.

    Al mismo tiempo, señaló que la labor del Ministerio Público está centrada en “acompañar a los laboratorios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en el levantamiento de los cadáveres y su eventual identificación inmediata o toma de datos para poder proceder en ese sentido”.

    Igualmente, destacó que el tercer eje es el apoyo a las víctimas. “Tenemos un equipo multidisciplinario apoyando en Penco y en el Servicio Médico Legal”.

    No podemos descuidar ninguna de estas tres labores y, entonces, hemos dividido nuestras fuerzas para efectos de atender cada una de las cosas de manera eficaz y eficiente”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:Incendios forestalesBiobíoÑubleMarcela CartagenaIncendiosSenapredConafSiniestrosFallecidos en incendios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios

    Presidente Boric arribará este domingo al Biobío para monitorear incendios forestales

    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    Cordero descarta saqueo a hospital de Penco y señala que despliegue militar en Biobío se inició con el estado de excepción

    Lo más leído

    1.
    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    2.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    3.
    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    4.
    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    5.
    Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío

    Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios
    Chile

    De “actuó tarde” a “llamaría a concentrarnos en detener el fuego”: diputados del Biobío y reacción del gobierno ante incendios

    Fiscalía del Biobío detalla despliegue para investigación de incendios forestales

    Incendios forestales: Entel, Movistar y Wom activan planes de emergencia y apoyo en Ñuble y Biobío

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío
    El Deportivo

    El operativo de la U para retornar a Santiago tras los incendios forestales que azotan a la Región del Biobío

    Manuel Pellegrini golpea la mesa tras el triunfo ante Villarreal: “Nunca estuvimos en crisis”

    Entrenador de Sevilla explica la gravedad de la nueva lesión de Alexis Sánchez en la previa del duelo ante Elche

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”
    Mundo

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”