Fiscalía del Biobío detalla despliegue para investigación de incendios forestales

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, entregó detalles respecto a cómo se ha ido configurando la investigación relacionada al inicio de los incendios forestales que han afectado a la zona centro-sur del país.

En primer término, reconoció que “nos fuimos enterando de la envergadura de esta catástrofe” conforme a conocieron los antecedentes preliminares de los hechos.

Tras aquello, se dispusieron diligencias investigativas y concurrencias a lugares específicos, las cuales se concretaron dentro de la mañana de este domingo.

“Tenemos tres fiscales trabajando, algunos en el puesto de mando en la Tercera Comisaría de Penco; otros en terreno; a personal de la Unidad de Víctimas y Testigos desplegado con nosotros acá y, además, en el Servicio Médico Legal”, complementó.

“La Fiscalía tiene tres obligaciones que cumplir de manera muy rigurosa: la primera, la investigación de cómo ocurrió este hecho . En ese sentido, ya instruimos a un equipo policial específico de la PDI, creado específicamente para esto”.

Al respecto, precisó que dicho equipo policial ya inicio labores, pero reconoció que, por el estado actual de la emergencia, no se ha podido acceder a los sitios del suceso .

“Se ha dispuesto, por Carabineros, el resguardo de esos sitios del suceso que, por temas de seguridad y éxito de la investigación, no puedo revelar”, sumó la fiscal Cartagena.

Al mismo tiempo, señaló que la labor del Ministerio Público está centrada en “acompañar a los laboratorios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en el levantamiento de los cadáveres y su eventual identificación inmediata o toma de datos para poder proceder en ese sentido”.

Igualmente, destacó que el tercer eje es el apoyo a las víctimas . “Tenemos un equipo multidisciplinario apoyando en Penco y en el Servicio Médico Legal”.

“No podemos descuidar ninguna de estas tres labores y, entonces, hemos dividido nuestras fuerzas para efectos de atender cada una de las cosas de manera eficaz y eficiente”, cerró.