Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

María José Gómez rindió por octava vez las pruebas de acceso a la educación superior. En esta oportunidad fue la PAES, pero antes la PDT y más atrás, la PSU. La ingeniería civil de la Universidad Católica da una y otra vez los exámenes porque desde hace años que se dedica a preparar jóvenes para enfrentarlas y le gusta saber de primera fuente cómo van mutando y para qué se deben alistar sus alumnos.

Mal no le ha ido. Hasta aquí acumula siete puntajes nacionales, y sin saber -todavía- si en la reciente PAES también logró el máximo de 1.000 puntos, con la experiencia de ocho veces enfrentándose a esto sí sabe que Matemática 2 (M2), la que particularmente dio por tercera vez, estuvo más difícil que nunca, una sensación generalizada y que genera debate.

“He visto cómo ha ido cambiando y Matemática 1 y 2 han cambiado un montón. M2 siempre ha sido más difícil que M1 y está perfecto que así sea, porque está enfocada en personas que quieren estudiar carreras matemáticas. Lo que sí me ha llamado la atención es que con el paso del tiempo el nivel de M2 ha aumentado y para mí la prueba no mide realmente lo que debería medir “, dice.

¿Por qué tiene esa mirada?

Porque para resolver una pregunta primero tienes que poseer una buena comprensión del problema. Hasta antes de esta M2 no me pasaba que hubiera que leer más de una vez el enunciado, y ahora sí. Después, hay una lógica matemática más compleja para resolver el problema y a eso se le suman cálculos complejos, ejercicios largos y que toman tiempo.

Dice que la prueba demoraba más de resolver.

Yo calculo el tiempo que tengo por pregunta, y son dos minutos y medio aproximadamente. Es superdifícil para un estudiante que está saliendo de cuarto medio llegar a ese nivel de profundidad que hubo esta vez, de leer, comprender de inmediato y además ser rápido. Te hablo desde mi experiencia, soy ingeniera, tuve ramos de cálculo, de álgebra, hago clases de matemáticas. Que yo haya terminado justo es un indicador que la prueba estaba mal diseñada. Imagínate para los alumnos que tienen que estudiar para más ramos; es muy difícil responder todas las preguntas bien en ese tiempo. De hecho, tengo alumnos muy buenos que no alcanzaron a terminar, que si bien pudieron entender los ejercicios, el tiempo no les dio.

¿Puede haber incidido que si bien fueron pocos, hubo nuevos contenidos?

Efectivamente hay nuevos contenidos, pero las preguntas sobre ellos no eran tan difíciles. Lo que pasa es que nadie sabía cómo se iban a preguntar a pesar de lo sencillas. Y para el resto de los contenidos las preguntas fueron muy largas, algunas de una plana, con mucho enunciado. Si comparamos con pruebas anteriores, si bien tenían una complejidad de mucho mayor análisis que M1, las preguntas eran mucho más cortas, era leer y que se te ocurriera la respuesta. No había tantos elementos como esta, con tablas, textos y números.

¿Fue sorpresivo el nivel?

Diría que fue sorpresa para todos: al nivel de dificultad, de complejidad de análisis, se le sumaron cosas nuevas. Eso al final hizo lo que hizo. Si me dices que la prueba hubiera tenido más tiempo quedábamos en igualdad de condiciones, pero hacer las preguntas más largas de resolver hace que te demores más. De todas las pruebas que he dado nunca me he quedado con tiempo justo, y ahora no alcancé a revisar, cosa que siempre logro.

¿Es adecuado el nivel si hubiera más tiempo?

Le bajaría un poquito el nivel. Pasa que M1 y M2 están en los dos extremos. Una está muy fácil y hace que gente que no sabe matemática igual le pueda ir bien y, por otro lado, gente que sí sabe no le vaya bien en M2. M1 debería aumentar un poco dificultad y M2 bajar un poquito. Hay que lograr el equilibrio.

¿Qué le han manifestado sobre las pruebas la gente que usted prepara?

Tengo alumnos 100% humanistas que están sorprendidos porque en M1 les fue muy bien. Y tengo alumnos que les encanta matemática y quieren ingeniería o carreras similares que no les fue tan bien como esperaban en M2. Habrá que empezar a prepararnos con más ejercicios difíciles para desarrollar lo que viene.

¿Cree que las pruebas están aún en un periodo de adaptación?

Sí, porque van siendo muy distintas entre sí. M2 aún está en un periodo de adaptación. Todos los años ha habido cambios, aún se está tanteando un poco para definir la dificultad, el tipo de prueba, enfocada para qué se quiere. Hay un poco de ensayo y error de parte del Demre y creo que va a seguir así por un tiempo.

¿Y los alumnos también están todavía adaptándose?

Están aún desfasados. Cuando me mandan guías de sus colegios el tipo de preguntas aún están enfocadas en la PSU, sin mucho enunciado, más directas y técnicas. Los profesores también tenemos que adecuar el tipo de preguntas. Esta prueba tenía mucha comprensión lectora y si alguien no tiene mucha probablemente le cueste más, siendo que mide matemática. Hoy, en general, para la PAES es clave la comprensión lectora en todas las pruebas. Las preguntas son de mucho texto. Yo también hago clases de física y las pruebas antes eran cálculos y fórmulas, y ahora son textos y las respondes así. La clave en la PAES es entender lo que lees, y eso se trabaja desde muy pequeños.