Inmobiliaria acusa “maniobras administrativas” de la Superintendencia del Medio Ambiente para detener obras en zona declarada como humedal

La Inmobiliaria Pocuro, a cargo de ejecutar un proyecto habitacional en Coronel, Región del Biobío, acusó “maniobras administrativas” de la Superintendencia del Medioambiente para detener las obras en curso.

Según la empresa, el Ministerio del Medio Ambiente incluyó en el inventario nacional de humedales la zona en la que se encuentra emplazado el proyecto habitacional.

El abogado de la empresa, Gonzalo Cubillos, calificó como de la “máxima gravedad” que la cartera haya hecho llegar esta información, a su juicio “tergiversada, errónea e incompleta” a la Corte de Apelaciones de Concepción y el Tribunal Ambiental de Valdivia.

El conflicto data desde hace meses. En noviembre de 2025, la SMA aseguró que el loteo se encuentra ubicado a menos de 50 metros de del humedal urbano “Escuadrón-Laguna Quiñenco” y del humedal “Estero Lagunillas”, que desemboca en otro humedal urbano denominado “Boca Maule”.

En la zona, además, según transmitió la SMA se detectaron anfibios como el sapito de antifaz y el sapito de cuatro ojos.

Adicionalmente, fiscalizadores de la SMA notaron un espejo de agua de 1,29 hectáreas en la etapa IV del proyecto que, de acuerdo los criterios contenidos de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos en Chile del Ministerio del Medio Ambiente, correspondería preliminarmente a un humedal.

En vista de estos antecedentes, dictaron una serie de medidas entre las que se incluía la detención de todas las obras, trabajos y actividades de construcción asociadas a la etapa IV.

La empresa, a su vez, puso en duda la denominación del humedal bautizado como “Llacollén”, debido a que no fue detectado en la evaluación ambiental del proyecto en 2019, ni estaba en el Inventario Nacional de Humedales.

El proyecto habitacional en cuestión, con subsidio D.S19, está dirigido a sectores medios y vulnerables. Del total de 910 viviendas, 425 ya han sido entregadas, según la empresa.