Japoneses que encendieron fogatas en Torres del Paine no podrán volver a Chile en tres años

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento que se desarrolló en contra de tres turistas japoneses, imputados por el Ministerio Público como coautores del delito consumado de uso de fuego en lugar expresamente prohibido.

De acuerdo a la Fiscalía de Magallanes los turistas asiáticos permanecieron en el parque nacional Torres del Paine y realizaron fogatas en su campamento, pese a que funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) les advirtieron que estaba prohibido.

En la audiencia de salida alternativa, la magistrada Marianela Chacur Benítez impuso a los ciudadanos nipones la prohibición de salir del país hasta que concreten una donación de $30.000.000 al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

Por otro lado, una vez efectuada la transferencia, los deberán hacer abandono del territorio nacional y no podrán volver a Chile en tres años.

Asimismo, el tribunal impuso a los infractores la prohibición de ingresar a áreas silvestres protegidas durante el tiempo que permanezcan en Chile.

Según el ente persecutor, en horario y día indeterminados, entre el 2 y el 11 de marzo de 2026, en el campamento Italiano de Torres del Paine, los turistas japoneses encendieron una fogata en un sector que está expresamente prohibido el uso de fuego y utilizaron, además, trozos de árboles nativos y líquidos acelerantes y combustible, lo que está prohibido, incluso, en lugares donde se permite el uso de fuentes de calor.

Por su actuar, los tres turistas expulsados del parque por personal de Conaf, detenidos por Carabineros y puestos a disposición del Ministerio Público.