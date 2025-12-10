VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Jara apunta contra Desbordes por crisis en el Instituto Nacional y promete “usar todas las herramientas de la ley” contra la violencia

    En el último debate de Anatel, la candidata presidencial respondió por la controversia que involucra a docentes del emblemático liceo y el manejo de las denuncias durante la administración de Irací Hassler, criticando al actual alcalde de Santiago por no actuar antes.

    Por 
    Roberto Martínez
    Instituto Nacional. Foto: Aton Chile. MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    La violencia en el Instituto Nacional volvió a instalarse con fuerza en el último debate televisivo de Anatel, donde la candidata Jeannette Jara fue consultada por los graves hechos que afectaron recientemente al emblemático liceo -entre ellos, el ataque con bencina contra tres profesoras- y por el polémico informe de 2024 que, según el alcalde Mario Desbordes, habría sido ignorado por la administración anterior, liderada por la exalcaldesa y militante comunista Irací Hassler.

    Al plantearle si actuaría distinto que Hassler y el actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo, la candidata del bloque Unidad por Chile y la DC marcó distancia desde el inicio.

    “Mario Desbordes, que apoya al candidato Kast, lleva un año de alcalde. Y ese informe también, si estaba desde el 2024, lo tiene hace un año”, dijo Jara, enfatizando que la responsabilidad no puede atribuirse únicamente a la gestión pasada.

    Agregó que se trata de un problema que requiere mirada de Estado y no solo reproches cruzados. En su respuesta, Jara comprometió una postura firme ante hechos constitutivos de delito cometidos dentro de establecimientos educacionales.

    “Yo voy a hacer uso de todas las herramientas que la ley me dé para perseguir a los que cometen este tipo de delitos”, aseguró, remarcando que no habrá tolerancia frente a quienes participen en ataques violentos o acciones coordinadas al interior de los liceos.

    Jeannette Jara Diego Martin

    Además, apuntó a la necesidad de evaluar el rol de eventuales adultos involucrados en la organización de hechos de violencia.

    “Y si hay apoderados que están organizados detrás de esto, como lo señalé, voy a exigir resultados a las policías”, sostuvo, insistiendo en que el país lleva demasiado tiempo enfrentando este tipo de situaciones sin soluciones efectivas.

    En un mensaje dirigido a su rival, José Antonio Kast, quien ha criticado en reiteradas ocasiones a la izquierda por supuestamente relativizar este tipo de hechos, Jara le respondió: Este tema lleva demasiado tiempo pendiente en el país y yo no avalo este tipo de violencia. No me parece correcto. Así como tampoco avalo las tomas, José Antonio, por si tienes alguna duda, como lo dijiste”.

    Ya hacia el final de su intervención, la candidata subrayó la necesidad de asumir responsabilidades “sin excusas” y con criterios de gestión.

    “De todas maneras, creo que después de un tiempo prudente en que una autoridad comunal o una presidenta o un presidente lleve en el tiempo, las excusas sobran”, afirmó, aludiendo su mensaje tanto hacia la administración anterior como hacia la actual.

    Más sobre:EducaciónInstituto NacionalJeannette JaraIrací HasslerMario DesbordesNicolás CataldoDebate presidencialElecciones 2025Segunda vuelta

