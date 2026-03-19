José Miguel Salazar no va más como superintendente de Educación Superior: administración entrante le pidió la renuncia

La tarde de este jueves el gobierno de José Antonio Kast le pidió la renuncia a José Miguel Salazar como superintendente de Educación Superior, sumándose a las salidas de Camila Rubio de Junaeb y Loreto Orellana de la Superintendencia de Educación que se habían producido el martes.

En el entorno de Salazar señalan que la decisión lo tomó por sorpresa, mientras que fuentes de la administración saliente señalan que en las reuniones de traspaso que se alcanzaron a sostener nunca se habló de esta posibilidad.

El encargado de comunicarle la noticia a Salazar fue el nuevo jefe de la Unidad de Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior que ahora comanda Fernanda Valdés. Se trata de Francisco Zambrano, abogado y académico de la Usach en los últimos nueve años.

Así las cosas, la etapa de Salazar llega a su fin después de haber sido nombrado en enero de 2023 por el entonces Presidente Gabriel Boric tras elegirlo dentro de una terna de candidatos posterior a un concurso por Alta Dirección Pública.

Salazar es abogado de la U. Diego Portales y doctor en Educación en la U. de Melbourne, Centre for the Study for the Higher Education, de Australia. Antes también ejerció como jefe del Departamento Jurídico y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación (CNED), así como haber sido vicerrector académico de la U. de Valparaíso e integrante de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles de la Subsecretaría de Educación Superior.