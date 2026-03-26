Joven tenista sufre violenta encerrona en Providencia: fue apuñalado en su espalda

Una violenta encerrona sufrió el tenista Diego Ortiz Gamonal la madrugada de este jueves en la comuna de Providencia. En medio del asalto, el joven fue apuñalado en reiteradas ocasiones en su espalda.

La teniente Savka Herrera, del Departamento SEBV de Carabineros, informó que el deportista se trasportaba en su vehículo cuando fue abordado por otro automóvil que mantenía encargo por estafa, del cual descendió un grupo de sujetos.

“El delito es netamente con violencia, la víctima no opone resistencia” , aseguró la autoridad policial.

Los antisociales atacaron al deportista y le propiciaron “heridas cortopunzantes en la espalda". Eso sí, la teniente aseguró que las lesiones fueron considerada como “menos graves”.

Tras este delito, los delincuentes huyeron de la comuna y a través de una persecución terrestre y aérea, fueron encontrados en la comuna de Puente Alto.

En el lugar Carabineros detuvo a dos individuos que habrían participado de la encerrona y que “huían en el vehículo recientemente sustraído”.

Además, se detuvo a una mujer que “trasladaba a los imputados al momento del ilícito”.

Los sujetos fueron detenidos por los delitos de robo con violencia e infracciona la Ley de Control de Armas. También se incautaron los dos vehículos (el recientemente robado y el que se utilizó para el ilícito) y armas de fuego.

Herrera explicó que la banda “se constituye de adultos y menores de edad". De hecho, el menor de los detenidos tiene 15 años.

La teniente aseguró que aún quedan diligencias para formalizar a los detenidos, así como también está pendiente “la búsqueda de los otros imputados que lograron la huida”.