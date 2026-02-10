SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Junji responde a informe de Contraloría por dineros de licencias médicas no recuperados: sostiene que ya recobró $ 1.700 millones

    De acuerdo al informe del ente contralor no se han recuperar $ 20.916 millones por reposos válidos y otros 5.477 millones de licencias rechazadas cuyos montos no han sido restablecidos por los funcionarios.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) respondió este lunes a las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR), relacionadas a la recuperación de dineros por licencias médicas rechazadas y otros montos que por normativa debería recuperar tras el pago de reposos médicos a funcionarios, asegurando que se están realizando las acciones para dar cumplimiento a las observaciones.

    El informe del organismo apunta contra la dirección regional de la Región Metropolitana de la Junji por no recuperar los dineros de licencias médicas otorgadas a 1.045 funcionarios del organismo, equivalentes a 60.958 reposos, por $20.916 millones, entre los años 2017 y 2024 por enfermedad o accidente común, que de acuerdo al Estatuto Administrativo debe pagar el organismo la remuneración íntegra, debiendo recuperar los montos posteriormente; entre otras situaciones relacionadas a reposos.

    También se objeta que 9.964 licencias fueron rechazadas por las instituciones previsionales. Estas contaban con subsidios por incapacidad laboral que ascienden a $5.547 millones, los que no han sido reintegrados por los trabajadores.

    Por lo mismo, la Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles a la Junji para que presente un plan de recuperación de los dineros, luego de apuntar contra la dirección nacional del organismo por la falta de acciones que concluyera en que los trabajadores regresaran los dineros obtenidos. También derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

    Documentos de licencia medica SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Junji responde al informe de Contraloría

    Ante lo anterior, desde el organismo dirigido a nivel nacional por la vicepresidenta ejecutiva, Daniella Triviño, emitieron un comunicado, afirmando que se están realizando las acciones “que corresponden dentro del marco normativo vigente, para dar respuesta al órgano contralor” en el plazo fijado.

    Así, agregan que el trabajo para recuperar los montos señalador por la CGR, lo que “se está abordando con la responsabilidad y premura que exige el compromiso institucional con la probidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos".

    En esa línea, explican que de acuerdo a la Ley de Presupuestos e instructivos de la Tesorería General de la República (TGR), los organismos públicos que recuperan dineros por conceptos de licencias deben reintegrarlos a la TGR en vez de ejecutarlos como recursos del organismo.

    “Esto implica que los fondos originalmente liberados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) para cubrir el gasto en licencias médicas de funcionarios afiliados a Fonasa, retornan a su origen una vez materializada la recuperación, no generando disponibilidad financiera para la institución que efectúa el cobro, por tanto, no recuperando aquellas licencias que fueron aprobadas”, sostiene el comunicado.

    Así, desde la Junji afirman que “del total del monto total indicado de recursos no recuperados, de 20.916 millones de pesos, lo efectivamente no recuperado está asociado a las licencias rechazadas, lo cual asciende a 5.547 millones”.

    “Es importante destacar que, durante el año 2024 y con anterioridad a la emisión del informe, se gestionó el cobro del 95% de esos recursos, recuperando efectivamente subsidios por incapacidad laboral por más de $1.700 millones. Además, hay licencias notificadas en curso de recuperación, cuyos casos se han incorporado a un plan de acción institucional", destacan desde la Junji.

    Asimismo, agregan que la dirección regional de la RM, encabezada por la directora (s) María Elena Orellana procederá a realizar las gestiones necesarias para el tratamiento contable de montos adeudados por concepto de licencias médicas, una vez vencido el plazo de apelación de los trabajadores.

    De igual forma, la Junji abordó la situación de los funcionarios que llevan cinco años o más con reposo médico, o trabajadores desvinculados, asegurando que se han derivado casos a instancias judiciales.

    “Se debe indicar que previo a la emisión del informe final, la institución ya había adoptado medidas concretas para abordar este tipo de situaciones, reafirmando que Junji ha fortalecido los procedimientos y articulación interna para asegurar la recuperación oportuna de recursos asociados a licencias médicas rechazadas. Para ello, se establece la derivación a instancias judiciales cuando corresponde, incluyendo casos de funcionarios desvinculados”, refuerzan desde el organismo.

    Más sobre:JunjiLicencias médicas rechazadasContraloríaNacionalDaniella Triviño

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump bloqueará apertura del puente que conectará a Ontario con Michigan hasta que su país sea “compensado” por Canadá

    Dos muertos deja nuevo ataque militar de EE.UU. a embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico

    “El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”: PDI revela declaración de sujeto detenido tras operativo en Aeropuerto de Santiago

    Hallan cuerpo de un hombre en la ribera del río Mapocho en Cerro Navia

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro

    Reabren para el público nuevo cuadrante intervenido en Barrio Meiggs

    Lo más leído

    1.
    “El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”: PDI revela declaración de sujeto detenido tras operativo en Aeropuerto de Santiago

    “El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”: PDI revela declaración de sujeto detenido tras operativo en Aeropuerto de Santiago

    2.
    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    Minsal apunta que más de 2,7 millones de personas egresaron de la lista de espera No GES durante el 2025

    3.
    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    4.
    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    5.
    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Eduardo Lagos juega sus últimas fichas para anular la declaración con la que acusó a Vivanco de vender fallos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Junji responde a informe de Contraloría por dineros de licencias médicas no recuperados: sostiene que ya recobró $ 1.700 millones
    Chile

    Junji responde a informe de Contraloría por dineros de licencias médicas no recuperados: sostiene que ya recobró $ 1.700 millones

    Dos muertos deja nuevo ataque militar de EE.UU. a embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico

    “El explosivo se encuentra a bordo de la aeronave”: PDI revela declaración de sujeto detenido tras operativo en Aeropuerto de Santiago

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro
    Negocios

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro

    Dólar baja hasta su menor nivel desde 2021: ¿Va camino a los $800?

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Es líder y va por Colo Colo: Unión La Calera derrota con autoridad a Cobresal
    El Deportivo

    Es líder y va por Colo Colo: Unión La Calera derrota con autoridad a Cobresal

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell
    Cultura y entretención

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Trump bloqueará apertura del puente que conectará a Ontario con Michigan hasta que su país sea “compensado” por Canadá
    Mundo

    Trump bloqueará apertura del puente que conectará a Ontario con Michigan hasta que su país sea “compensado” por Canadá

    Tras denuncia de secuestro: Fiscalía venezolana explica razones para volver a detener al opositor Juan Pablo Guanipa

    La Unión Europea enfrenta semana de diplomacia de crisis en medio advertencia sobre “prolongada era de confrontación”

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?