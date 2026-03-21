SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La huella climática que se derrite con los glaciares chilenos

    Este 21 de marzo, en el marco del Día de los Glaciares, expertos advierten que el retroceso acelerado de estas masas de hielo no solo compromete reservas de agua, sino también un archivo natural clave para reconstruir la historia del clima del planeta.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Según la DGA existen 26.180 glaciares en el territorio continental, que cubren más de 21 mil kilómetros cuadrados.

    En lo alto de la cordillera o en lo profundo del continente blanco los glaciares han funcionado durante milenios como un archivo silencioso del planeta. Cada capa de hielo contiene una historia: partículas de polvo, cenizas volcánicas, trazas de incendios forestales y, sobre todo, burbujas de aire que encapsulan la composición de la atmósfera de otra época. Esos registros han permitido a la ciencia reconstruir cómo era el clima hace miles de años. Pero ese archivo natural, único e irrepetible, está en riesgo.

    En Chile, el último Inventario Público de Glaciares, realizado por la DGA, identificó 26.180 glaciares en el territorio continental, que cubren más de 21 mil kilómetros cuadrados, equivalentes al 2,79% del país. La cifra, sin embargo, encierra una paradoja: si bien hay más glaciares que en el catastro de 2014, tienen menos hielo. La explicación está en la fragmentación. Grandes masas glaciares se han dividido en cuerpos más pequeños, lo que incrementa el número total, pero evidencia una pérdida sostenida de superficie, volumen y reservas de agua. Y, con ello, advierten los expertos, no solo se pierde hielo: también se desvanece un registro histórico del clima.

    “Los glaciares pueden dar testimonio de cómo era el clima hasta hace 12 mil años en el territorio continental”, explica el climatólogo de la U. de Santiago Raúl Cordero. La lógica es simple en apariencia: la nieve que cae se acumula capa sobre capa, y con el tiempo la presión transforma esa nieve en hielo. En ese proceso quedan atrapadas burbujas de aire que conservan la composición atmosférica del momento en que se formaron. Al perforar un glaciar y extraer lo que se conoce como “testigo de hielo”, los científicos acceden a una secuencia temporal. Las capas más profundas corresponden a nevadas antiguas; las más superficiales, a registros recientes. “Es posible reconstruir cómo ha evolucionado la composición del aire y, por lo tanto, el clima”, añade Cordero.

    En la Antártica, ese archivo alcanza escalas difíciles de dimensionar. El hielo puede contener información de hasta 800 mil años e incluso más en exploraciones futuras. Allí, el llamado complejo glaciar de la Península Antártica, con más de 80 mil kilómetros cuadrados, constituye uno de los mayores reservorios de información climática del planeta. Sin embargo, ese archivo tiene una fragilidad creciente. “Como los glaciares se están derritiendo y podrían desaparecer en pocas décadas, existe una carrera por extraer muestras antes de que eso ocurra”, advierte Cordero.

    La comunidad científica internacional ha impulsado proyectos para recolectar y preservar testigos de hielo, conscientes de que su pérdida sería irreversible y que los investigadores de las próximas generaciones no podrán contar con el testimonio natural del clima en su paso por el tiempo.

    El glaciólogo e investigador de la U. Andrés Bello, Francisco Fernandoy, describe el proceso como una suerte de “sacabocado” en una torta milenaria. Mediante perforaciones mecánicas, se extraen cilindros de hielo que contienen no solo agua congelada, sino también impurezas y gases atrapados. “Podemos analizar la composición isotópica del agua y determinar si el clima era más frío o más cálido, más húmedo o más seco”, detalla.

    Pero la información va más allá de la temperatura. En esos testigos se registran señales de actividad volcánica, partículas de incendios forestales e incluso rastros de la acción humana. “En la Antártica hemos detectado partículas provenientes de incendios en la Patagonia. Eso habla de cómo la atmósfera transporta estas señales a escala continental”, agrega el investigador. Ese nivel de detalle convierte a los glaciares en una herramienta insustituible. Si desaparecen no hay forma de replicar ese registro con la misma precisión. Existen alternativas, como sedimento en ríos o lagos, pero su alcance temporal es más limitado y su resolución, menor.

    Fernandoy y su equipo toman muestras de estos "testigos de hielo" para saber cómo fue el clima en la antigüedad.

    El problema es que el deterioro glaciar no es lineal ni uniforme. En la mayoría de los casos, los glaciares retroceden: su frente se repliega a medida que aumenta la temperatura. Pero en otros, como el glaciar Pío XI en la Patagonia, ocurre un fenómeno aparentemente contradictorio: el glaciar avanza. Según los expertos, no se trataría necesariamente de una señal positiva, sino de un efecto del calentamiento global. El hielo fluye más rápido, lo que da la impresión de avance, aunque en realidad responde a una dinámica alterada. “Ninguna de esas cosas es buena”, subraya Cordero.

    En paralelo, las condiciones extremas dificultan el trabajo científico. Fernandoy relata que durante una campaña en la Península Antártica en 2025, su equipo debió evacuar un campamento debido a la llegada de ríos atmosféricos que llevaron aire cálido y humedad a la zona. “Son señales de que los patrones de circulación están cambiando”, dice. La urgencia, entonces, no es solo ambiental, sino también patrimonial. Cada glaciar que se pierde implica la desaparición de un archivo natural. Aunque los científicos logren preservar muestras, el contexto completo o la posibilidad de nuevas técnicas se reduce.

    En ese sentido, los glaciares son más que reservas de agua o paisajes remotos, son bibliotecas del clima. Y, como ocurre con cualquier archivo histórico, su destrucción no solo afecta al presente.

    Glaciar Pío XI. Foto: Marius Schaefer y Paul Sandoval.

    El desafío es doble. Por un lado, mitigar el cambio climático para frenar la pérdida de masa glaciar. Por otro, rescatar la mayor cantidad de información posible antes de que el deshielo borre esas huellas. En esa tensión, los glaciares se transforman en testigos y víctimas de un mismo proceso. Un archivo que, literalmente, se está derritiendo.

    Más sobre:CienciaLT SábadoGlaciaresClimaGlaciar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras salida de Muñoz y Vivanco: Tercera Sala da un giro y abandona su jurisprudencia en medicamentos de alto costo

    Tres inmobiliarias describen efectos del fin al IVA a la vivienda por 12 meses

    El agitado aterrizaje de Millicom en la exTelefónica y cómo debiera seguir

    Costo fiscal del Mepco supera los US$2.000 millones desde su creación en 2014

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto

    El libro recomendado: un misterio rural contado desde los cimientos

    Lo más leído

    1.
    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    2.
    Detienen a taxista que estafó a turista holandés en el Aeropuerto de Santiago: fraude asciende a 2.800 euros

    Detienen a taxista que estafó a turista holandés en el Aeropuerto de Santiago: fraude asciende a 2.800 euros

    3.
    Tribunal sobresee a exsubsecretario Zúñiga tras querella por contrato con Espacio Riesco para hospital de emergencia en pandemia

    Tribunal sobresee a exsubsecretario Zúñiga tras querella por contrato con Espacio Riesco para hospital de emergencia en pandemia

    4.
    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    5.
    “Vamos a iniciar una investigación interna”: Poduje pasa a la ofensiva en el Minvu

    “Vamos a iniciar una investigación interna”: Poduje pasa a la ofensiva en el Minvu

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena por el debut de la Copa de la Liga

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras salida de Muñoz y Vivanco: Tercera Sala da un giro y abandona su jurisprudencia en medicamentos de alto costo
    Chile

    Tras salida de Muñoz y Vivanco: Tercera Sala da un giro y abandona su jurisprudencia en medicamentos de alto costo

    La huella climática que se derrite con los glaciares chilenos

    Constanza Martínez (FA): “Kast llegó con el pie arriba y eso determina la postura que vamos a tener como oposición”

    Tres inmobiliarias describen efectos del fin al IVA a la vivienda por 12 meses
    Negocios

    Tres inmobiliarias describen efectos del fin al IVA a la vivienda por 12 meses

    El agitado aterrizaje de Millicom en la exTelefónica y cómo debiera seguir

    Temporada de recompensa

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad
    Tendencias

    Chile ya no es tan feliz como el año pasado: bajó 5 puestos en el ranking de la felicidad

    El “chiste” que Donald Trump le hizo a la primera ministra de Japón sobre el Pearl Harbor

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Cristóbal Rodríguez, head coach de las Diablas: “El sueño de todos es llegar a los Juegos Olímpicos”
    El Deportivo

    Cristóbal Rodríguez, head coach de las Diablas: “El sueño de todos es llegar a los Juegos Olímpicos”

    Ricardo Lunari: “Ya no es normal que los chilenos pasen a segunda ronda de la Libertadores”

    Tomás Barrios cae frente al francés Arthur Cazaux y se despide del Masters 1000 de Miami

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Camila Sosa Villada a Luis Alberto Soto

    El libro recomendado: un misterio rural contado desde los cimientos

    Federico Falco: “Siempre es extraño reencontrarse con el que uno fue”

    Cuba: La dura crisis del turismo
    Mundo

    Cuba: La dura crisis del turismo

    Thomas L. Friedman y la guerra en Irán: “Esto es un desastre total”

    Artemis: la Nasa alista el regreso a la Luna

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal