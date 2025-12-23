Lanzó una molotov a Carabineros, lo visitó Boric en la cárcel y fue condenado a 10 años de presidio: el caso de Nicolás Piña

La madrugada de este martes, Nicolás Piña Palomera (39) estaba caminando entre la intersección de calle Miguel León Prado con Avenida Santa Rosa, en la comuna de Santiago, cuando fue detenido por Carabineros. El ingeniero de profesión, no prestó resistencia al momento de la aprehensión, quizás porque la situación la veía venir, puesto que se mantenía prófugo desde 2023, luego de que fuera condenado por el delito de homicidio frustrado contra un carabinero, en el contexto del estallido social.

Según pudo conocer La Tercera, la policía uniformada tenía ubicado a Piña hace días, tras una intensa búsqueda, la que inició luego que Carabineros no lo hallara en su domicilio mientras debía estar cumpliendo una cautelar al momento del veredicto.

Protestas y una Molotov hacia un carro policial

Los hechos que se le condenan a Piña se remontan al 12 de febrero de 2021. Esa tarde, entre la calle Pío Nono y Dardignac, en la comuna de Recoleta, personal de Carabineros de la Prefectura Santiago Norte se encontraba al interior del vehículo policial Z-7396, cumpliendo funciones de control de orden público.

Eran cerca de las 20.00 horas, cuando un grupo indeterminado de sujetos comenzó a atacar el carro policial con objetos contundentes y bombas artesanales. Personal especializado de la policía uniformada logró identificar que entre los individuos estaba el ingeniero, cubierto por una capa plástica hecha con bolsas de basura, con máscara antigases y antiparras.

La acusación de la Fiscalía Centro Norte consignó que Piña Palomera habría arrojando un artefacto incendiario tipo molotov hacia el carro policial, lo que “provocó un incendio en el habitáculo del conductor del automóvil policial” , esto mientras el conductor del móvil permanecía sentado en dicho lugar.

“Desde el exterior del carro, desconocidos gritaban ‘mueran pacos cul...’, ‘los vamos a matar’, todo lo anterior con el claro propósito de dar muerte a los funcionarios policiales que se encontraban al interior del vehículo policial”, sostiene el documento.

Al ingeniero además, se le acusa de sustraer un escudo de Carabineros. “Es en estas circunstancias y mientras el vehículo policial se incendiaba con los funcionarios policiales en su interior, el imputado sustrajo desde el interior del mismo, un escudo antidisturbios perteneciente a Carabineros de Chile, el cual se encontraba a cargo del carabinero Gutiérrez Contreras, dándose a la fuga con la especie sustraída en su poder hacia el sector de Plaza Italia”, dice la condena.

El vehículo de Carabineros terminó completamente destruido, y si bien la mayoría de los efectivos logró abandonar la patrulla, un carabinero -el conductor- resultó con lesiones graves.

Inmediatamente se inició un seguimiento a distancia en contra de Piña, el que culminó con su detención.

La visita de Boric

El profesional fue erigido como uno de los rostros de los denominados “presos de la revuelta” durante el estallido social. Su figura fue tan relevante que sostuvo una conversación en Santiago 1, el 30 de julio del 2021, con el entonces candidato presidencial, Gabriel Boric.

Durante su visita, el entonces aspirante a La Moneda fue agredido por otro de los reos. Tras el altercado, Boric compartió una publicación en redes sociales, donde señaló: “Yo estoy bien, pero los presos no. Seguiremos trabajando por verdad, justicia, reparación y la libertad de los presos de la revuelta”.

Hola a tod@s, muchas gracias x la preocupación. Que este episodio sirva para visibilizar la realidad inhumana que se vive en las cárceles de Chile. Yo estoy bien pero los presos no. Seguiremos trabajando por verdad, justicia, reparación y la libertad de los presos de la revuelta. pic.twitter.com/PNAsMNPS1r — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 30, 2021

La condena

En agosto de 2021 Piña Palomera salió de prisión y quedó bajo la medida cautelar de arraigo nacional. Fue mientras cumplía esa cautelar que recibió el veredicto. El 10 de octubre de 2023 el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Piña a la pena de cumplimiento efectivo de 7 años de presidio, en calidad de autor del delito frustrado de homicidio de carabineros en el ejercicio de sus funciones.

En fallo unánime, el tribunal condenó además a Piña a 3 años y un día de reclusión como autor del delito consumado de lanzamiento de artefacto incendiario. En total, el profesional fue condenado a 10 años de cárcel.

En ese entonces, la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidieron la medida cautelar de prisión preventiva hasta que la sentencia estuviera ejecutoriada. Sin embargo, el tribunal no accedió a este requerimiento argumentando que -hasta ese momento- Piña había concurrido a todas las audiencias y no había un riesgo de fuga evidente.

A los pocos días de emitida la condena, efectivos de Carabineros llegaron hasta el domicilio de Piña, sin embargo, el requerido no estaba . La situación motivó a que la Fiscalía solicitara al tribunal despachar una orden de detención en su contra. De esa forma, el ingeniero quedó en calidad de prófugo de la justicia.

La captura

Piña estuvo prófugo por 26 meses, y la madrugada de este martes Carabineros dio con su paradero en la comuna de Santiago. Durante la tarde la institución uniformada y la Fiscalía Centro Norte entregarán detalles de esa detención.