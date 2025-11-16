Las Condes habilita buses eléctricos gratuitos y rutas especiales para facilitar traslado de votantes este domingo

La Municipalidad de Las Condes anunció un despliegue especial de transporte gratuito para este domingo 16 de noviembre, día de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El objetivo apunta a facilitar el acceso de los vecinos a los 30 locales de votación habilitados en la comuna y complementar las medidas anunciadas por el gobierno a nivel nacional.

El plan contempla la operación de diez buses eléctricos, que realizarán cuatro recorridos continuos y gratuitos desde las 7.30 hasta las 18.30 horas.

Estas rutas fueron diseñadas para conectar directamente distintos sectores de la comuna con los establecimientos de votación.

Los buses eléctricos -que habitualmente operan servicios internos en la comuna- ofrecerán este domingo un recorrido especial que cubrirá el 100% de los locales de sufragio, incluidos recintos educacionales municipales, colegios particulares subvencionados y dependencias municipales como el Estadio Paul Harris y la Dirección de Tránsito.

Cada vehículo cuenta con aire acondicionado, wi-fi gratuito, puertos USB para cargar celulares, cámaras de seguridad y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El municipio informó que el detalle exacto de las rutas puede revisarse en sus redes sociales, especialmente en @munilascondes en Instagram y en su sitio web www.lascondes.cl, donde además se podrá monitorear en tiempo real la constitución de mesas.

Una novedad adicional para esta jornada es la habilitación de puntos de hidratación para mascotas en cada uno de los locales de votación de Las Condes.

Según la municipalidad, la medida busca facilitar el desplazamiento de quienes acudan acompañados de sus animales de compañía, considerando las altas temperaturas previstas para la jornada.

Revisa los recorridos acá

Medidas nacionales

El operativo municipal se suma al conjunto de medidas implementadas por el gobierno para asegurar el acceso al voto en todo el país.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, recordó a mediados de semana que el Metro de Santiago funcionará gratuitamente desde las 07.00 horas, y que quienes trabajen durante la jornada electoral tendrán derecho a tres horas libres para acudir a sufragar.

Por su parte, el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, detalló que en la Región Metropolitana se reforzará la RED Movilidad en un 80%, mientras que el Metro operará con un 30% adicional de capacidad.

Asimismo, servicios de EFE Urbano -incluyendo trenes de Valparaíso, Santiago y el Biobío- también operarán desde primeras horas.

“Estas medidas buscan asegurar que todas las personas, especialmente en los grandes centros urbanos, puedan desplazarse de manera segura, rápida y gratuita para ejercer su derecho a voto”, señaló Díaz.