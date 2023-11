Las frases clave de la conversación filtrada entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos

El reconocido penalista Luis Hermosilla vive sus horas más oscuras tras la revelación de CIPER de una conversación que involucra al abogado, donde se discute el presunto pago de coimas a funcionarios de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII), con el objetivo de obtener información privilegiada en beneficio del empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, empresas investigadas por la CMF por operaciones irregulares.

Además de ellos, en la conversación también participó la abogada Maria Leonarda Villalobos (51), quien se desempeñó como funcionario de la Subsecretaría de Educación en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Villalobos, quien es hija de un exfiscalizador del SII, sería el nexo entre Hermosilla y Sauer con el Servicio de Impuestos Internos y, según revela el audio dado a conocer por CIPER, tendría acceso a las investigaciones por irregularidades que lleva adelante el organismo encargado de la recaudación fiscal.

Tras la explosión del caso que remece al mundo judicial y político, el Ministerio Público resolvió iniciar una investigación penal de oficio en contra de Hermosilla, mientras que en paralelo el SII y la CMF instruyeron sumarios internos para determinar eventuales responsabilidades administrativas y recopilar antecedentes respecto al caso develado por CIPER que involucraría a funcionarios públicos de dichas reparticiones.

Daniel Sauer. Foto: Luis Enrique Sevilla.

“Esto va a requerir una investigación que es larga, no va a tener resultado inmediato, pese a que el audio es muy explícito. No es un asunto de un día para el otro y, por eso, todos los recursos que necesite la Fiscalía Oriente los vamos a poner a disposición para que estos hechos puedan esclarecerse”, señaló el fiscal nacional Ángel Valencia en Radio Infinita, consultado por la complejidad de la indagatoria.

En horas de la mañana, Hermosilla rompió su silencio y emitió una declaración pública donde se defendió de la denuncia en su contra y acusó ser objeto de una “maniobra siniestra”. “Debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno”, señaló en el comunicado.

Las frases que marcaron la conversación entre Hermosilla, Sauer y Villalobos

“Me asaltaron, me pegaron un combo, me rajaron la oreja”. Esa es la primera frase, pronunciada por Villalobos, que se escucha en el audio revelado por CIPER, donde la abogada cuenta que fue víctima de un asalto en la oficina de Grandes Contribuyentes del SII, en calle Amunátegui 66.

En el registro, que se extiende por una hora y 45 minutos, la primera voz que se escucha es la de Villalobos, que relata ese episodio al llegar a la oficina de Hermosilla, ubicada en Alonso de Córdova.

“Si no lo chantamos, vamos a terminar como Penta”

Tras su relato, los tres implicados en la presunta trama de coimas a funcionarios públicos entran rápidamente en materia y, avanzada la conversación, Daniel Sauer lanza una comparación con uno de las mayores escándalos de corrupción en Chile, que destapó los primeros casos sobre financiamiento irregular de la política:

“Yo creo que esta huevá es muy parecida a Penta, y en Penta terminaron presos. (...) Esto es más parecido a Penta, acá tenís un Penta con facturas falsas, con muchas sociedades, con muchos huevones arrastrados, donde a Penta le abrieron la huevá y salieron 300 huevones, yo creo que aquí tenís algo muy parecido a Penta y si no lo chantamos, vamos a terminar como Penta”, expresó Sauer.

“Si fuera periodístico, sería un escándalo”

Para Hermosilla, en cambio, quien retruca a Sauer, la trama tiene ribetes que lo hacen más parecido al caso SQM y, casi adelantándose a cómo finalmente se desencadenaron los hechos, lanza una especie de vaticinio:

“Esto es más parecido a SQM, pero con otros personajes. Y lo que quiero que entendamos todos, es que estamos ante un tema que es mayor, y que está al borde de un escándalo, y que si fuera periodístico, sería un escándalo. Esto es una máquina que alguien en algún minuto puede decir: ‘A ver paremos’”, dijo Hermosilla.

“Eres una psicópata bien orientada”

“Eres una psicópata bien orientada. Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas, existe eso. Hasta las 4 am te vi el registro de tu WhatsApp, te tengo controlada, flaca (risas)”.

Con esa frase, el penalista describió el carácter obsesivo de la abogada Leonarda Villalobos, quien según la conversación, tenía acceso a las investigaciones que podrían alcanzar a 44 RUT, en las cuales se detectó el uso de facturas falsas.

María Leonarda Villalobos (51)

“Esto es la punta del iceberg, huevón”

Cuando los tres implicados discutían acerca de a quiénes involucrar en la presunta trama de coimas, entre aquellas personas que son investigadas por el SII por supuestas irregularidades en la emisión de facturas, Hermosilla dijo que esto es solo “la punta del iceberg”.

Luis Hermosilla: Pero, además, esto es la punta del iceberg, huevón. Porque te cuento una cosa. Esto, bota a Factop (el factoring de Sauer que busca sobrevivir luego de la debacle de la corredora de bolsa asociada, STF).

Daniel Sauer: No, bota todo.

Luis Hermosilla: Y al botar a Factop, ¿qué es lo que te pasa? Se caen… de 300 personas pasas a mil. Se te produce un efecto de amplificación por Factop.

“Tenemos que tener control sobre esa puerta y el que tiene la llave de esa puerta es un huevón que le debemos, en este minuto, $10 millones”

Al inicio de la conversación, Hermosilla plantea la necesidad de tener “una caja para gastos” y que están “atrasados” con los presuntos pagos a funcionarios públicos.

“Necesitamos una caja pa’ gastos, me habría gustado hablarlo solos y no involucrar a mi querida aquí (María Leonarda Villalobos), tumba, asaltada, víctima; necesitamos una caja para gastos, una caja negra, porque parte importantes de esta huevá se arreglan con plata, pasan así, y se pasan de un sobre. De hecho, ya tenemos la cagada, estamos atrasados y pasa por los mismo huevones que están en el servicio”, señala.

Y agrega: “Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí, es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, etc; tenemos que tener control sobre esa puerta y el que tiene la llave de esa puerta es un huevón que le debemos, en este minuto, $10 millones”.

“Hay que armar una caja. Necesitamos una caja, porque hay que chispearle a más huevones. Hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también. Le debemos 10, 12… no sé. La Leo tiene los números anotados”, insiste Hermosilla.

“Yo esta huevá quiero dejarla en esta pared (...) Después la chimuchina te llega”

Ante la sugerencia de Leonarda Villalobos de expandir aún más el supuesto entramado de sobornos, Daniel Sauer se resiste a la idea y se niega a involucrar a Álvaro Jalaff, miembro de la familia controladora del Grupo Patio.

“Yo prefiero hasta ponerme yo que cobrarle a Alvarito (Jalaff), hablarlo con tope, dejar al Álvaro con la huevá de Patio, sí presionarlo de cierta forma para que apure algunas cosas, pero creo que abrirle todo el mapa de esto a todo el mundo, después la chimuchina te llega. Yo esta huevá quiero dejarla en esta pared, prefiero ponerme yo que él”, insiste.