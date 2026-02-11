SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ley de Seguridad Municipal es publicada en el Diario Oficial: comienza a regir el plazo legal para su entrada en vigencia

    La ley reconoce por primera vez a los inspectores de seguridad municipal bajo una nueva figura legal, entre otras modificaciones.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Imagen referencial de Ley de Seguridad Municipal

    Con la publicación en el Diario Oficial de la nueva Ley de Seguridad Municipal esta semana, comenzó a regir el plazo legal de seis meses para la entrada en vigor de una normativa que busca modernizar y dotar de mayores atribuciones a los gobiernos locales para enfrentar la delincuencia.

    La ley, que fue promulgada el pasado viernes por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, será aplicada de manera progresiva en las 346 comunas del país una vez cumplido el periodo de adecuación administrativa e institucional.

    La ley introduce distintas modificaciones y reconoce por primera vez a los inspectores de seguridad municipal bajo una nueva figura legal. Además define el rol preventivo de los municipios, fija atribuciones claras para casos de flagrancia, patrullajes y labores preventivas por parte de los equipos municipales.

    En esa misma línea, se definen normas de capacitación obligatoria para los inspectores y se delimitan las labores autónomas de las coadyuvantes con las policías para su trabajo interinstitucional.

    Adicionalmente, la normativa incorpora un agravante penal para quienes agredan a los inspectores en ejercicio de sus funciones y obliga a los municipios a entregarles elementos defensivos.

    Los municipios dispondrán de seis meses para ajustar sus procesos de contratación y adquirir el equipamiento necesario.

    Más sobre:Ley de Seguridad MunicipalLuis CorderoÁlvaro ElizaldeDiario Oficial

