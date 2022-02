Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: Mineduc plantea distanciamiento “en la medida de lo posible” para vuelta a clases presenciales

Anoche las votaciones de los 36 artículos en general que contenía el informe de la comisión de Formas de Estado se efectuó hasta pasadas las 1 de la mañana. La mayoría de los artículos superó largamente los dos tercios necesarios para avanzar a la votación en particular.

Una excepción fue el artículo 19, que sostenía que “las competencias sobre materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las regiones autónomas, de acuerdo a lo dispuesto en los respectivos estatutos”, y que “asimismo, las competencias que no se hayan asumido por las regiones autónomas en sus estatutos corresponderán al Estado”. Si bien tuvo más de la mitad de los votos de los constituyentes (87 apoyos), no llegó a los 103 necesarios.