Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: la Convención comienza el proceso para votar el articulado del proyecto constitucional

La Convención comienza el proceso para votar el articulado del proyecto constitucional

Hasta minutos pasada la medianoche se extendió la primera votación en general por parte de la Convención Constitucional de normas que pueden llegar a ser incluidas en la propuesta de nueva Carta Magna. En este caso, el debut fue con el informe de la comisión de Sistemas de Justicia, en que 14 de los 16 artículos consiguieron los dos tercios necesarios para avanzar a la votación en particular, fijada para este jueves.

Los dos artículos rechazados -el 4 y el 8, que incluían normas sobre la posibilidad de remover a los jueces y los efectos de las resoluciones del sistema internacional de protección de los derechos humanos sobre la “cosa juzgada” en Chile- consiguieron mayoría, pero en ambos casos no se logró el quórum de dos tercios a partir de la suma de votos en contra de Vamos por Chile, el Colectivo del Apruebo y el Colectivo Socialista, cuyos integrantes alcanzan los 60 votos en conjunto. Ambas normas volverán a la comisión, que debe proponer un informe alternativo en un plazo de 15 días.

Eso sí, el debate en el pleno comenzó de una manera inesperada. Casi tres horas después de lo programado, y tras una larga discusión relativa al quórum de 2/3, el informe de la comisión de Justicia fue discutido por el pleno, debate que se prolongó por varias horas.

En todo caso, un aspecto que no generó opiniones diversas fue la interpretación de la mesa en cuanto a las normas que no obtuvieran el quórum de 103 votos, como ocurrió anoche de hecho con dos de los 16 artículos. Estas tendrán que ser revisadas nuevamente por la comisión respectiva para ser modificadas y, a través de un segundo informe, volver a ser votadas en la asamblea.

Misma lógica se seguirá cuando se trate de la discusión en particular, donde cualquier norma que no alcance los 2/3, pero sí logre una mayoría absoluta (es decir, el respaldo de 77 convencionales), volverá a comisión para ser revisada. En cambio, si no obtuviera tampoco la mayoría absoluta, dicha norma quedará desechada. Lee más de esta historia

A un año del inicio del plan de vacunación, el 90% de los chilenos convocados tiene su esquema de dos dosis completo

Un año después de iniciada la campaña masiva de vacunación, y de acuerdo a la última actualización del Ministerio de Salud, a la fecha 17.084.961 personas ya tienen su esquema basal de dos dosis, lo que configura el hito del 90% de cobertura en el plan de inmunización. Mientras, 17.124. 610 chilenos tienen solo una dosis, es decir, 93,3% de la población objetivo.

Según las cifras publicadas ayer en Our World in Data, Chile es el cuarto país con más personas vacunadas contra el Covid-19 por cada cien mil habitantes, después de Cuba, Emiratos Árabes y Portugal. Eso sí, el país ocupa el primer lugar en el mundo respecto de la aplicación de dosis de refuerzo.

Las cifras ya demuestran que la inmunización triple marca una diferencia en los ingresos UCI y en la mortalidad. Según cifras del Minsal, la tasa de ingreso a una unidad crítica es de 5,4 cada 100 mil habitantes sin protección contra el virus. En quienes tienen su esquema completo esta cifra desciende a 1,9, mientras en la población con el refuerzo quienes requieren una cama crítica son 0,7 por cada 100 mil habitantes.

En la tasa de mortalidad la inoculación también tiene resultados positivos. La incidencia en el grupo con la vacuna de refuerzo es 0,6, mientras que con dos dosis sube a 2,0 y en el caso de los no vacunados aumenta a 2,6. Lee más de esta historia.

El informe de la FNE que prohibió la fusión Colmena-Masvida. A inicios de febrero, la Fiscalía Nacional Económica prohibió la adquisición del control de Isapre Colmena por parte de Nexus, la actual controladora de Nueva MasVida, tras concluir que “la operación reduciría sustancialmente la competencia en el mercado”. Eso sí, las empresas aún pueden jugar su última carta: pedir una revisión al Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Esta semana la FNE publicó el informe de prohibición. Allí, en 279 páginas, analiza la operación en cuestión, los riesgos, las medidas de mitigación ofrecidas por las partes, y entrega el detalle que la llevaron a concluir que esta fusión, que buscaba crear al mayor actor del mercado, no puede seguir adelante.

Para entender: La periodista Mariana Marusic cuenta que este informe la FNE hace un análisis a nivel de macrozonas distintas de la Región Metropolitana, donde concluyó que “los riesgos se intensificaban, incluso considerando totalmente la presión ejercida por Fonasa, como límite inferior de los posibles efectos”.

En ese caso, los eventuales nuevos cotizantes a planes individuales de Nueva Masvida (NMV) de las macrozonas norte, Valparaíso y sur, “enfrentarían un incremento promedio en sus cotizaciones anuales de $ 24.549, $ 21.430, y $ 33.251, respectivamente, como consecuencia del perfeccionamiento de la Operación; mientras que en el caso de Colmena y para estas mismas macrozonas, dichos incrementos en la cotización ascenderían a $22.493, $10.760 y $10.706″.

En perspectiva: Las isapres presentaron una serie de mitigantes para poder sortear los riesgos que veía la FNE y así poder concretar la operación. Sin embargo, la Fiscalía los desestimó por tratarse de medidas conductuales, las cuales “resultan difíciles de monitorear, complejas de ejecutar e inefectivas para de mitigar los riesgos de la Operación”. Lee más de esta historia.

Nueva caída en ranking de libertad económica

A pesar del progresivo deterioro, el país aún mantiene activos fundamentales, como el resguardo a los derechos de propiedad y la seguridad jurídica.

» Bestia

Reflexionar sobre cómo la desnudez, el contacto corporal forzados y el dolor genitalizado tienen el poder de fragilizar intensamente la identidad, individual y social, de quienes los sufren es parte de una gran deuda histórica que nos resta aún por saldar.

Por Yanira Zúñiga

» El soberano ridículo

Andrés Bello y Jorge Luis Borges fueron almas mellizas. Ambos clavaron en el cosmos esa pica a la que, como decía Carlyle, aferrarse en el caótico torbellino de las cosas. Las soberanías de la parte -o del todo- dan para extravíos, pero hubo quienes no se dejaron desvestir.

Por Joaquín Trujillo

Las dificultades legales del gobierno en el control de la migración. Aunque fue promulgada a principios del 2021, recién el sábado pasado, con la publicación del reglamento, entró en vigencia la nueva Ley de Migraciones. Sobre los múltiples obstáculos que ha enfrentado el gobierno y el complejo panorama que heredará la administración entrante conversamos con el periodista de La Tercera Juan Manuel Ojeda, quien ha seguido el tema en profundidad.

