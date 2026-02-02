Los planteamientos que hizo Héctor Barros para ser el más votado en la terna para liderar la Fiscalía Centro Norte

El coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región y jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, fue el candidato más votado entre los magistrados de las cortes de San Miguel y Santiago que elaboraron la terna para designar al sucesor de Xavier Armendáriz.

La terna quedó integrada por Héctor Barros que consiguió 21 votos, la fiscal jefa de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) Centro Norte, Marcela Adasme, que obtuvo 18, y el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir, que logró 15 votos.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte es la más grande a nivel nacional. Tiene casi 270 mil ingresos de causas al año y atiende a más de 80 mil usuarios.

Su jurisdicción toca a los principales poderes del Estado.

“Esto implica un flujo permanente de investigaciones de alta complejidad en materia de corrupción, delitos funcionarios y económicos, como todos sabemos”, apuntó Barros en su exposición de 10 minutos ante los magistrados votantes.

Asimismo, Barros, el persecutor a cargo de la investigación por el crimen de Ronald Ojeda, dio cuenta de su experiencia en la Fiscalía ECOH y se refirió a los delitos violentos en la zona Centro Norte.

“Solo Santiago, Estación Central y Recoleta concentran el 22 por ciento de los ingresos de toda la Región Metropolitana y en Santiago, Estación Central, Independencia y Conchalí se han registrado el 37 por ciento de los secuestros. Por ello es que el combate al crimen organizado y a los delitos violentos es uno de los principales desafíos de esta fiscalía”, advirtió.

En su propuesta de conducción para la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por los siguientes ocho años, Barros destacó que su principal eje de gestión se vincula “al fortalecimiento de la persecución penal con enfoque en el crimen organizado”.

“En este ámbito propongo consolidar una metodología de liderazgo operativo y orientado a los resultados, tal como lo hemos desarrollado con el equipo ECOH Metropolitano, donde desde su inicio hemos logrado la cantidad de 550 personas en prisión preventiva”, indicó.

Por otro lado, el fiscal regional Sur hizo hincapié en la importancia de la coordinación interinstitucional y la vinculación con el entorno.

“Los desafíos actuales superan la capacidad de cualquier institución actuando de manera aislada. La coordinación con policías, con servicios públicos y autoridades administrativas no puede ser una mera declaración, sino que esto es absolutamente indispensable, al igual que la rendición de cuentas, evaluar resultados, corregir estrategias y explicar decisiones a la ciudadanía y autoridades, todos ámbitos que ya he incorporado en mi trayectoria pública como fiscal”, afirmó.

En esa línea, planteó que “la delincuencia no se combate desde acciones aisladas, requiere de trabajo conjunto de fiscales, funcionarios y Fiscalía Nacional”.

“Aspiro a encabezar la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte con la convicción de contar a esta altura de mi carrera fiscal con la experiencia, la madurez y la prudencia que son hoy más necesarios que nunca en esta función pública. Mi compromiso es conducir una fiscalía moderna, firme frente al delito, respetuosa de las víctimas y responsable ante la ciudadanía, considerando el cuidado y seguridad de las personas, y la seguridad de nuestros equipos”, manifestó.

Para cerrar, dijo que estaba poniendo a disposición su “trayectoria y compromiso institucional para fortalecer la persecución penal y contribuir a una mayor seguridad y justicia para las personas”.