Luciano Cruz-Coke asume presidencia de Evópoli tras designación de Santa Cruz como embajador ante la OCDE

Este jueves, el partido Evolución Política (Evópoli), anunció el cambio en su mesa directiva -en medio del proceso de disolución ordenado por el Servicio Electoral- y nombró al senador por la Región Metropolitana (RM), Luciano Cruz-Coke como nuevo presidente en reemplazo de Juan Manuel Santa Cruz.

Esto, luego de que Santa Cruz fuera nombrado el miércoles embajador ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Según recordaron desde Evópoli, el cargo de representante en el exterior al que fue designado Santa Cruz ya había ocupado por “destacados militantes” de la tienda, como el exministro de Hacienda, Ignacio Briones y el extitular de Transportes, Felipe Morandé.

Así, según un comunicado de la tienda, Santa Cruz agradeció al Presidente Kast la confianza en el partido y señaló que “es un honor” la designación como embajador.

También agradeció el apoyo de la secretaria general del partido, Macarena Cornejo, a la mesa directiva, parlamentarios, directivas regionales y militantes por el trabajo realizado.

Tras la renuncia de Santa Cruz a la mesa directiva por el nombramiento, la comisión política del partido en una sesión extraordinaria, con el 96% de los votos, proclamó a Cruz-Coke como el nuevo presidente de Evópoli.

“Chile vive tiempos difíciles y hoy más que nunca se requiere un partido con la experiencia en gobierno, como la que tiene Evópoli, para sacar adelante las agendas de trabajo en seguridad y economía para que le vaya bien a Chile”, aseguró Cruz-Coke.

El actor, que previamente fue vicepresidente del partido, añadió que “cuando mejor le ha ido a Chile es cuando las derechas liberales y conservadoras han sido capaces de remar todas en una misma dirección, más allá de sus diferencias”.