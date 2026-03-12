SUSCRÍBETE
    Nacional

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    La líder opositora venezolana y reciente Premio Nobel de la Paz fue distinguida por el municipio de Santiago en una ceremonia que reunió a cientos de migrantes en la Plaza de Armas y en la que abordó el futuro político de Venezuela y el caso Ronald Ojeda.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A las 13 horas de este jueves en el Salón de Honor del Palacio Consistorial de Santiago se dio inicio a una concurrida ceremonia en que el alcalde capitalino, Mario Desbordes (RN), le entregó las Llaves de la Ciudad y declaró Visitante Ilustre a la venezolana María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz y líder opositora al régimen de Nicolás Maduro. A las afueras del recinto, en plena Plaza de Armas, cientos de venezolanos se agolparon para saludar a su compatriota que hace pocos meses pudo salir de la clandestinidad, luego de la captura Maduro por parte de Estados Unidos.

    La distinción, que Desbordes tuvo que defender en la previa, tiene por objeto reconocer su liderazgo internacional, así como su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos, según explicó el municipio.

    El alcalde de Santiago abrió el evento agradeciendo la presencia de diversas autoridades y figuras políticas, entre ellas la expresidenta interina de Bolivia, Yanet Añez. “María Corina Machado es una auténtica e incansable heroína de la democracia. Su valentía al enfrentar el régimen autoritario de Nicolás Maduro es admirable”, señaló el alcalde durante su discurso.

    Machado, quien ha denunciado la crisis humanitaria desencadenada por el régimen venezolano, expresó su agradecimiento por el reconocimiento y la calidez de la comunidad venezolana en Santiago. “Hoy me siento por fin en casa, rodeada de amigos venezolanos y chilenos. Esta es una celebración de la libertad, de la lucha comunitaria por los derechos humanos”, declaró Machado visiblemente emocionada.

    María Corina Machado DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Pero Machado no es la primera en recibir el reconocimiento. Entre otros, también se encuentran Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas en 2015; Willy Brandt, ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania en 1968; Robert Baden-Powell, fundador del movimiento Scout en 1959. Eso sí, la activista opositora del régimen venezolano confesó que Santiago es la primera ciudad en entregarle a ella este tipo de reconocimiento.

    Entre otras palabras de agradecimiento, la ganadora del Nobel expresó su gratitud tanto a las autoridades y también a todos los chilenos “por haber recibido a sus hermanos”. Además destacó el significado histórico de las manifestaciones en Caracas, donde por primera vez en años, los trabajadores del sector público han convocado a sus líderes sindicales para demandar sus derechos fundamentales. “Estamos viendo algo que era inédito hace unas semanas”, comentó Machado.

    Este nuevo despertar ciudadano representa para ella una demanda colectiva por los derechos laborales, la libertad de expresión, el derecho a asociarse y, sobre todo, el derecho a votar sin miedo a represalias.

    Diáspora y crimen de Ronald Ojeda

    Allí también agregó que ahora Venezuela también se enfrenta a la falta de alimentos, medicinas y oportunidades laborales, “mientras que el gobierno mantiene un férreo control sobre la disidencia”. Ante esto, Machado interpeló a la comunidad internacional, diciendo que “todos los que estamos aquí tenemos mucho que aportar. No podemos delegar, ni en las autoridades electas, ni en los partidos políticos, ni en otros ciudadanos”.

    Sobre Chile, Machado se refirió que espera que muy pronto sus compatriotas puedan volver a Venezuela, tanto como ella, a un país libre. País que, según recordó, también fue hogar de otras diásporas en el pasado, incluida la chilena en dictadura.

    También tuvo palabras para referirse al caso del teniente Ronald Ojeda, quien fue asesinado en Chile presuntamente por operativos ordenados desde el chavismo. Las recientes acciones judiciales que implican al régimen de Nicolás Maduro, ha hecho que el próximo 16 de marzo el fiscal Ángel Valencia visitará Nueva York por un requerimiento para interrogar al líder del régimen venezolano recién capturado.

    “Tiene que ir también a Caracas, porque ahí están las personas que conocen muy bien las trazas del crimen y del asesinato del teniente Ojeda. Pero al final, la verdad se sabrá, toda la verdad se sabrá. Y por eso los venezolanos tenemos tanta confianza en que ahora sí la libertad está cerca”, comentó al respecto Machado.

    Finalmente, se acercó a sus compatriotas, en el balcón del edificio comunal, para entregar su mensaje. “Los venezolanos tenemos tanta confianza en que ahora sí la libertad está cerca, porque la verdad está saliendo a la luz”, concluye la activista, haciendo un ferviente llamado a la comunidad global a unirse en la defensa de la justicia en Venezuela.

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud "por haber recibido a sus hermanos"
    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

